Россияне придумали новую схему обхода блокировки Starlink, — Андрющенко

Российские оккупанты требуют от украинцев, которые в первый раз пытаются заехать на временно оккупированные территории (ВОТ), чтобы проведать родственников, регистрацию на себя терминалов Starlink в приложении "Дія". В противном случае их разворачивают обратно.

Последние минимум полгода попасть на ВОТ гражданам Украины, родственники или друзья которых живут на территориях, контролируемых РФ, практически невозможно, а пункт пропуска "Шереметьево" фактически не пропускает украинцев, когда те впервые пытаются заехать на ВОТ, рассказал в эфире "Киев24" руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Доступ ограничен. Россияне проводят не просто фильтрационные меры, а фактически они запрещают въезд, ну и шантажируют людей, особенно тех, у которых часть семьи находится на оккупированных территориях", — констатирует гость эфира.

По его словам, требования оккупантов изменились.

"В начале лета и первые месяцы осени это было требование пойти на сотрудничество со спецслужбами РФ, вернуться на территорию, подконтрольную Украине или в Европейский Союз и работать, по сути, в пользу РФ. То есть в такой способ доказать то, что ты хочешь быть, как они говорят, частью новой родины, и они пропускают", — объяснил Андрющенко.

Начиная с января 2026-го, когда у ВС РФ начались проблемы с терминалами Starlink после их блокировки, оккупанты требуют о украинцев, впервые заезжающих на ВОТ, пройти регистрацию Starlink в "Дія", после чего обещают пропуск.

"Всем остальным, учитывая статистику, въезд запрещен, поэтому попасть на оккупированные территории тем людям, которые пытаются тужа въехать впервые, фактически невозможно в тот способ, который установила РФ", — констатирует Андрющенко.

Те, кто уже был на оккупированных территориях, могут попасть туда без фильтрационных процедур.

"Они въезжают не через "Шереметьево". Но абсолютное большинство этих людей имеют по сути и российский, и украинский паспорта, поэтому свободно путешествуют этими территориями", – уточнил руководитель ЦИО.

Блокировка Starlink для ВС РФ: что известно

24 января Вооруженные силы РФ в ходе очередной атаки впервые применили модернизированные ударные беспилотники типа "Шахед", которые были оснащены спутниковой связью Starlink.

Спустя несколько дней стало известно, что противник использует дроны "Молния" со Starlink, которые добираются за 50 км от линии фронта. В частности россияне доставали дронами до трассы Е50 в районе города Павлоград, взрывая машины гражданских и военных.

Один из ударов ВС РФ с использованием дронов со Starlink — это атака на пассажирский поезд "Барвенково-Чоп". 27 января российские "Шахеды" ударили по поезду, когда тот находился в 70 км от фронта. При этом один БпЛА взорвался на пути перед тепловозом, два других попали в вагон по середине. По предварительным данным ГСЧС, известно о пяти погибших, но данные будут меняться, поскольку есть неидентифицированные останки.

После появления дронов Вооруженных сил Российской Федерации с терминалами Starlink министр обороны Михаил Федоров обратился к компании SpaceX и миллиардеру Илону Маску с просьбой отреагировать на ситуацию.

Уже вскоре был получен ответ от американцев. Федоров не раскрывал детали, но сообщил, что нашел понимание у президента SpaceX Гвинн Шотвелл и у Илона Маска. Федоров поблагодарил руководителей технологиганта и заверил, что "началась работа над решением ситуации".

По данным Института изучения войны, блокирование незарегистрированных терминалов Starlink значительно усложнило российским войскам проведение боевых операций и ограничило их способность наносить тактические удары. Несмотря на попытки создать альтернативные средства связи, полноценной замены Starlink у россиян пока нет, из-за чего они вынуждены проводить связь "на земле".

В свою очередь российские оккупанты ищут способы предотвращения блокировки терминалов Starlink, которые устанавливают на беспилотники, атакующие Украину.

Враг действует как напрямую, так и манипуляциями. Это может быть как размещение объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так откровенная ложь. Например, противник выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и пока не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются за помощью к украинским гражданам.

Также есть информация, что оккупанты принуждают родственников военнопленных оформлять на себя терминалы.

24 февраля Служба безопасности Украины задержала в Одесской области мужчину и женщину, которые за деньги согласились помочь оккупантам, зарегистрировав на себя Starlink. Им грозит пожизненное заключение.