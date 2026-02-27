Росіяни придумали нову схему обходу блокування Starlink, — Андрющенко

Російські окупанти вимагають від українців, які вперше намагаються заїхати на тимчасово окуповані території (ТОТ), щоб провідати родичів, реєстрацію на себе терміналів Starlink у застосунку "Дія". Якщо вони на це не погоджуються, їх розвертають назад.

Останні щонайменше півроку потрапити на ТОТ громадянам України, родичі або друзі яких живуть на територіях, контрольованих РФ, практично неможливо, а пункт пропуску "Шереметьєво" фактично не пропускає українців, коли ті вперше намагаються заїхати на ТОТ, розповів у ефірі "Київ24" керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Доступ обмежений. Росіяни проводять не просто фільтраційні заходи, а фактично вони забороняють в'їзд, ну і шантажують людей, особливо тих, у яких частина сім'ї перебуває на окупованих територіях", — констатує гість ефіру.

За його словами, вимоги окупантів змінилися.

"На початку літа і перші місяці осені це була вимога піти на співпрацю зі спецслужбами РФ, повернутися на територію, підконтрольну Україні або до Європейського Союзу, і працювати, по суті, на користь РФ. Тобто в такий спосіб довести те, що ти хочеш бути, як вони кажуть, частиною нової батьківщини, і вони пропускають", — пояснив Андрющенко.

Починаючи із січня 2026-го, коли у ЗС РФ почалися проблеми з терміналами Starlink після їхнього блокування, окупанти вимагають в українців, які вперше заїжджають на ТОТ, пройти реєстрацію Starlink у "Дії", після чого обіцяють перепустку.

"Усім іншим, з огляду на статистику, в'їзд заборонений, тому потрапити на окуповані території тим людям, які намагаються туди в'їхати вперше, фактично неможливо в той спосіб, що встановила РФ", — констатує Андрющенко.

Ті, хто вже був на окупованих територіях, можуть потрапити туди без фільтраційних процедур.

"Вони в'їжджають не через "Шереметьєво". Але абсолютна більшість цих людей мають, по суті, і російський, і український паспорти, тому вільно подорожують цими територіями", — уточнив керівник ЦВО.

Блокування Starlink для ЗС РФ: що відомо

24 січня Збройні сили РФ під час чергової атаки вперше застосували модернізовані ударні безпілотники типу "Шахед", які були оснащені супутниковим зв'язком Starlink.

Через кілька днів стало відомо, що противник використовує дрони "Блискавка" зі Starlink, які добираються за 50 км від лінії фронту. Зокрема росіяни діставали дронами до траси Е50 в районі міста Павлоград, підриваючи автівки цивільних і військових.

Один з ударів ЗС РФ з використанням дронів зі Starlink — це атака на пасажирський потяг "Барвінкове-Чоп". 27 січня російські "Шахеди" вдарили по поїзду, коли той перебував за 70 км від фронту. При цьому один БпЛА вибухнув на колії перед тепловозом, два інших влучили у вагон по середині. За попередніми даними ДСНС, відомо про п'ятьох загиблих, але дані змінюватимуться, оскільки є неідентифіковані останки.

Після появи дронів Збройних сил Російської Федерації з терміналами Starlink міністр оборони Михайло Федоров звернувся до компанії SpaceX і мільярдера Ілона Маска з проханням відреагувати на ситуацію.

Уже незабаром було отримано відповідь від американців. Федоров не розкривав деталей, але повідомив, що знайшов розуміння у президента SpaceX Гвінн Шотвелл і в Ілона Маска. Федоров подякував керівникам технологіганта і запевнив, що "почалася робота над вирішенням ситуації".

За даними Інституту вивчення війни, блокування незареєстрованих терміналів Starlink значно ускладнило російським військам проведення бойових операцій і обмежило їхню здатність завдавати тактичних ударів. Незважаючи на спроби створити альтернативні засоби зв'язку, повноцінної заміни Starlink у росіян поки що немає, через що вони змушені проводити зв'язок "на землі".

Своєю чергою російські окупанти шукають способи запобігання блокуванню терміналів Starlink, які встановлюють на безпілотники, що атакують Україну.

Ворог діє як напряму, так і маніпуляціями. Це може бути як розміщення оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так відверта брехня. Наприклад, противник видає себе за українських військових, які начебто "придбали Starlink за власні кошти і наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються по допомогу до українських громадян.

Також є інформація, що окупанти примушують родичів військовополонених оформляти на себе термінали.

24 лютого Служба безпеки України затримала в Одеській області чоловіка та жінку, які за гроші погодилися допомогти окупантам, зареєструвавши на себе Starlink. Їм загрожує довічне ув'язнення.