Обіцяли по $30: жителям Одеської області загрожує довічне за реєстрацію Starlink для ЗС РФ

Після блокування "чужих" Starlink в Україні росіяни взялися за пошуки українських громадян, які б оформили на себе ці термінали, після чого ЗС РФ знову б продовжили їх використовувати на фронті без ризику відключення.

Служба безпеки України затримала в Одеській області чоловіка і жінку, які за гроші погодилися допомогти окупантам, зареєструвавши на себе Starlink, повідомили у відомстві.

36-річний безробітний житель Ізмаїла та його 28-річна співмешканка потрапили в поле зору російських спецслужб, коли шукали в Telegram-каналах легкий заробіток.

Як встановило розслідування, росіяни запропонували їм по $30 (приблизно по 1300 грн) за незаконну реєстрацію кожного термінала Starlink, що використовуються ЗС РФ.

Щоб активувати більше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми інших осіб. Зокрема, встановлено, що для походу в ЦНАП вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали обох завербованих.

Під час проведення обшуків у підозрюваних знайшли та вилучили мобільні телефони з доказами їхньої причетності до скоєння злочину: листуванням із російськими кураторами, інструкціями щодо механізму легалізації обладнання, а також узгодженням способів отримання винагороди.

Обом оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

І чоловіка, і жінку заарештовано, слідство у справі триває.

Блокування Starlink для росіян: що відомо

24 січня Збройні сили РФ під час чергової атаки вперше застосували модернізовані ударні безпілотники типу "Шахед", які були оснащені супутниковим зв'язком Starlink. Через кілька днів стало відомо, що противник використовує дрони "Молния" зі Starlink.

Після появи у ЗС РФ дронів із терміналами Starlink міністр оборони Михайло Федоров звернувся до власника компанії SpaceX Ілона Маска для вирішення проблеми доступу "Шахедів" до супутникового зв'язку. Маск відповів Федорову, що буде радий допомогти.

Після цього американська компанія SpaceX, очевидно, обмежила використання супутникового інтернету Starlink в Україні. Зв'язок відключається, якщо модем рухається зі швидкістю понад 90 км/год, що практично унеможливлює його використання на БПЛА.

Після блокування Starlink у росіян виникли проблеми на полі бою. Зокрема ЗС РФ довелося значно зменшити кількість штурмів по лінії фронту.

Як ЗС РФ намагаються повернути собі зв'язок

За інформацією СБУ, ворог діє як напряму, так і маніпуляціями. Це може бути як розміщення оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так відверта брехня. Наприклад, противник видає себе за українських військових, які начебто "придбали Starlink за власні кошти і наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються по допомогу до українських громадян.

Також є інформація, що окупанти примушують родичів військовополонених оформляти на себе термінали.

Силовики закликають українців не вестися на подібні пропозиції та звертатися до відповідних правоохоронних органів з інформацією про такі випадки.