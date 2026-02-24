Обещали по $30: жителям Одесской области грозит пожизненное за регистрацию Starlink для ВС РФ

После блокировки "чужих" Starlink в Украине россияне взялись за поиски украинских граждан, которые бы оформили на себя эти терминалы, после чего ВС РФ снова бы продолжили их использовать на фронте без риска отключения.

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области мужчину и женщину, которые за деньги согласились помочь оккупантам, зарегистрировав на себя Starlink, сообщили в ведомстве.

36-летний безработный житель Измаила и его 28-летняя сожительница попали в поле зрения российских спецслужб, когда искали в Telegram-каналах легкий заработок.

Как установило расследование, россияне предложили им по $30 (примерно по 1300 грн) за незаконную регистрацию каждого терминала Starlink, используемых ВС РФ.

Чтобы активировать больше таких устройств, фигуранты пытались привлечь к схеме других лиц. В частности, установлено, что для похода в ЦПАП они собирались подобрать кого-то из местных наркозависимых.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали обоих завербованных.

Во время проведения обысков у подозреваемых нашли и изъяли мобильные телефоны с доказательствами их причастности к совершению преступления: перепиской с российскими кураторами, инструкциями по механизму легализации оборудования, а также согласованием способов получения вознаграждения.

Обоим объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

И мужчина, и женщина арестованы, следствие по делу продолжается.

Блокировка Starlink для россиян: что известно

24 января Вооруженные силы РФ во время очередной атаки впервые применили модернизированные ударные беспилотники типа "Шахед", которые были оснащены спутниковой связью Starlink. Через несколько дней стало известно, что противник использует дроны "Молния" со Starlink.

После появления у ВС РФ дронов с терминалами Starlink министр обороны Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску для решения проблемы доступа "Шахедов" к спутниковой связи. Маск ответил Федорову, что будет рад помочь.

После этого американская компания SpaceX, очевидно, ограничила использование спутникового интернета Starlink в Украине. Связь отключается, если модем движется со скоростью выше 90 км/ч, что практически делает невозможным его использование на БПЛА.

После блокировки Starlink у россиян возникли проблемы на поле боя. В частности ВС РФ пришлось значительно уменьшить количество штурмов по линии фронта.

Как ВС РФ пытаются вернуть себе связь

По информации СБУ, враг действует как напрямую, так и манипуляциями. Это может быть как размещение объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так откровенная ложь. Например, противник выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и пока не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются за помощью к украинским гражданам.

Также есть информация, что оккупанты принуждают родственников военнопленных оформлять на себя терминалы.

Силовики призывают украинцев не вестись на подобные предложения и обращаться в соответствующие правоохранительные органы с информацией о таких случаях.