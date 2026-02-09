Отключение Starlink россиянам: смогли ли ВС РФ найти альтернативу, — ISW

Блокировка незарегистрированных терминалов Starlink на территории Украины мешает российским военным проводить боевые операции.

В частности на это жалуются российские военные. Из-за этого они даже открывают сборы на средства связи. Об этом говорится в свежем анализе Института изучения войны.

Один из военкоров РФ назвал блокировку Starlink "крайне неудачной". По его словам, часть "умных" командиров давно поняли опасность того, что российская армия зависит от Starlink, поэтому подготовились к этому, создав альтернативные средства связи.

Однако полноценной замены для Starlink российская армия пока не имеет, из-за чего это решение повлияло на способность ВС РФ проводить боевые операции.

Военкор рассказал, что российские войска осуществляют всю связь "на земле".

Также отключение Starlink повлияло на способность России наносить тактические удары по Украине.

Ранее ISW оценивало, что российским силам будет трудно поддерживать масштабы использования дронов, как это было раньше, если российские силы не смогут найти способы обойти блокировку или адаптировать новые технологические решения для замены Starlink.

Напомним, что после внесения нелегальных терминалов Starlink в ВС РФ в так называемый "черный список", теперь у россиян появилась новая проблема. Оккупанты разносят панику в провоенных пабликах о новой угрозе от продукции компании Илона Маска.

Ранее Фокус сообщал о том, как Starlink превратился в проблему для России. После блокировки незарегистрированных терминалов Starlink российская армия столкнулась с заметными проблемами в координации на фронте.

Впоследствии стало известно, что РФ вербует украинцев для активации Starlink. Россияне попытаются отыскать предателей, которые согласятся "подзаработать", активируя спутниковые интернет-терминалы Starlink в ЦПАУ.