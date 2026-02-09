Відключення Starlink росіянам: чи змогли ЗС РФ знайти альтернативу, — ISW

Блокування незареєстрованих терміналів Starlink на території Україні заважає російським військовим проводити бойові операції.

Зокрема на це скаржаться російські військкори. Через це вони навіть відкривають збори на засоби зв'язку. Про це йдеться в свіжому аналізі Інституту вивчення війни.

Один з військкорів РФ назвав блокування Starlink "вкрай невдалим". За його словами, частина "розумних" командирів давно зрозуміли небезпеку того, що російська армія залежить від Starlink, тож підготувалися до цього, створивши альтернативні засоби зв'язку.

Однак повноцінної заміни для Starlink російська армія наразі не має, через що це рішення повпливало на здатність ЗС РФ проводити бойові операції.

Військкор розповів, що російські війська здійснюють весь зв'язок "на землі".

Також відключення Starlink повпливало на здатність Росії завдавати тактичних ударів по Україні.

Раніше ISW оцінювало, що російським силам буде важко підтримувати масштаби використання дронів, як це було раніше, якщо російські сили не зможуть знайти способи обійти блокування або адаптувати нові технологічні рішення для заміни Starlink.

Нагадаємо, що після внесення нелегальних терміналів Starlink у ЗС РФ у так званий "чорний список", тепер у росіян з'явилася нова проблема. Окупанти розносять паніку в провоєнних пабліках щодо нової загрози від продукції компанії Ілона Маска.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Starlink перетворився на проблему для Росії. Після блокування незареєстрованих терміналів Starlink російська армія зіткнулася з помітними проблемами у координації на фронті.

Згодом стало відомо, що РФ вербує українців для активації Starlink. Росіяни спробують відшукати зрадників, які погодяться "підзаробити", активуючи супутникові інтернет-термінали Starlink в ЦНАП.