"Увага всім!": у військах РФ нова хвиля паніки через вимкнення Старлінків (фото)

Після внесення нелегальних терміналів Starlink у ЗС РФ у так званий "чорний список", тепер у росіян з'явилася нова проблема. Окупанти розносять паніку в провоєнних пабліках щодо нової загрози від продукції компанії Ілона Маска.

Виявилося, що тепер неактивні термінали супутникового зв'язку почали передати геодані свого розташування. Про це пише один з російських провійськових каналів у Telegram.

"Увага, всім, терміново!!! Негайно відключіть від електропостачання та приберіть з відкритого неба всі супутникові станції Starlink. Ведеться збір даних про місцезнаходження неактивних пристроїв", — йдеться в повідомленні.

Схожий текст був розміщений у низці інших російських мілітарі-каналів, які рекомендують негайно вимкнути всі термінали. Водночас деякі пабліки прямо пишуть, що після такого варто "остаточно та безповоротно" забути про використання терміналів.

"Старлік пішов, все, забули", — йдеться в одному з повідомлень.

Чому росіяни запанікували знову через Старлінки

Ситуацію з новою хвилею панічних настроїв прокомоментував канал українських військових-дронарів Dronebomber. Там вказують, що на думку росіян, саме компанія Ілона Маска SpaceX "злила" Силам оборони України всі дані про точну кількість та розташування нелегальних терміналів.

"П***ри [російські військові — ред.] хрюкають, що SpaceX злило координати всіх не активованих Старлінків. І тепер ми в Дельті і Кропиві можемо бачити хто, де, і скільки", — вказують фахівці.

Російські військові панічно намагаютсья вимкнути нелегальні Старлінки Фото: Скриншот

Українські військові додають, що росіяни "пізно" схаменулися вимикати їх, бо тепер не зможуть виправити ситуацію. Тепер представники ЗСУ можуть побачити повний журнал з даними щодо розташувань всіх таких терміналів.

"До речі, пізно вимикати їх. У логах зберігається вся історія місця розташування Старлінку за тривалий період часу", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Starlink перетворився на проблему для Росії. Після блокування незареєстрованих терміналів Starlink російська армія зіткнулася з помітними проблемами у координації на фронті.

Згодом стало відомо, що РФ вербує українців для активації Starlink. Росіяни спробують відшукати зрадників, які погодяться "підзаробити", активуючи супутникові інтернет-термінали Starlink в ЦНАП.