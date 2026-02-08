"Внимание всем!": в войсках РФ новая волна паники из-за отключения Старлинков (фото)

После внесения нелегальных терминалов Starlink в ВС РФ в так называемый "черный список", теперь у россиян появилась новая проблема. Оккупанты разносят панику в провоенных пабликах о новой угрозе от продукции компании Илона Маска.

Оказалось, что теперь неактивные терминалы спутниковой связи начали передать геоданные своего расположения. Об этом пишет один из российских провоенизированных каналов в Telegram.

"Внимание, всем, срочно!!! Немедленно отключите от электроснабжения и уберите с открытого неба все спутниковые станции Starlink. Ведется сбор данных о местонахождении неактивных устройств", — говорится в сообщении.

Похожий текст был размещен в ряде других российских милитари-каналов, которые рекомендуют немедленно выключить все терминалы. В то же время некоторые паблики прямо пишут, что после такого стоит "окончательно и бесповоротно" забыть об использовании терминалов.

"Старлик ушел, все, забыли", — говорится в одном из сообщений.

Почему россияне запаниковали снова из-за Старлинки

Ситуацию с новой волной панических настроений прокомментировал канал украинских военных-дронаров Dronebomber. Там указывают, что по мнению россиян, именно компания Илона Маска SpaceX "слила" Силам обороны Украины все данные о точном количестве и расположении нелегальных терминалов.

"П***ры [российские военные — ред.] хрюкают, что SpaceX слило координаты всех не активированных Старлинков. И теперь мы в Дельте и Крапиве можем видеть кто, где, и сколько", — указывают специалисты.

Российские военные панически пытаются выключить нелегальные Старлинки Фото: Скриншот

Украинские военные добавляют, что россияне "поздно" спохватились выключать их, потому что теперь не смогут исправить ситуацию. Теперь представители ВСУ могут увидеть полный журнал с данными о расположении всех таких терминалов.

"Кстати, поздно выключать их. В логах сохраняется вся история местоположения Старлинка за длительный период времени", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал о том, как Starlink превратился в проблему для России. После блокировки незарегистрированных терминалов Starlink российская армия столкнулась с заметными проблемами в координации на фронте.

Впоследствии стало известно, что РФ вербует украинцев для активации Starlink. Россияне попытаются отыскать предателей, которые согласятся "подзаработать", активируя спутниковые интернет-терминалы Starlink в ЦПАУ.