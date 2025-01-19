"Збори ОСББ" — смішно і з надією. Чим гарний фільм, що став лідером новорічного рейтингу

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Кіно про нас

"Збори ОСББ" — рекомендовано до перегляду Мінкультом й моєю скромною персоною.

Звісно, відчувається вплив рязанівського "Гаражу". Наперед перепрошую перед затятими борцями з радянщиною. Але, минуле залишає слід у нашому житті — хочеться цього чи ні.

За аналогією з "Гаражем", зйомки відбуваються виключно в одній студії — дитячому садку. Українські кіномитці додали для різноманіття сходи у під’їзді з обшарпаними стінами.

Сценариста слід розстріляти за непривабливе зображення українців, а посмертно встановити пам’ятник — за реалістичність й тонке відчуття менталітету. Режисеру пам’ятника не ставитимемо, бо виглядає кіно … ну, таке. Нагород за акторську гру теж не варто очікувати. Й провина тут знов не акторська, а режисерська. Але після цього фільму ви зненавидите пані Сумську, яка зобразила найгіршого представника нашого суспільства й соцмереж. Але, як випливає з фільму, вони такі погані просто через відсутність особистого життя.

Фільм "Збори ОСББ" — на чолі рейтингу Фото: Скриншот

Попри певні недоліки, кіно дійсно кумедне й не фальшиве, без жодного жарту "а ля 95 квартал". Дивитися й посміхатися буде нелегко, бо всю зображену дикість бачиш й живеш у ній 24\7.

Але найбільше досягнення фільму — у його фіналі.

Після перегляду хочеться дякувати богові за наше дикунство, тотальний бардак, махновщину й невміння знаходити компроміси. Парадоксально, але це екстремальне загартування українського соціуму залишає надію, принаймні у режисера. Ті, хто здатні існувати за таких умов, а водночас ще й стримувати ворожу навалу, напевно, здатні на багато чого. Скажімо, впорядкувати своє життя й стати цивілізованою нацією, про що ми всі мріємо.

Не залишаймо надію, змінюємося, дивимося кіно!

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