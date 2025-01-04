Мотивируют и дарят веру в лучшее: что посмотреть в начале 2025 года (видео)

Чтобы зарядиться позитивом и настроиться на лучшее, советуем посмотреть истории о любви, успехе и мечтах. Среди них хорошо известные персонажи.

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Уже начался 2025 год. Кто-то прописывает цели и планы на следующие 12 месяцев, кто-то отдается своим чувствам и течению времени. Фокус советует несколько замечательных, теплых и мотивирующих фильмов, которые вдохновят на новые свершения.

1. "1+1"

Эта трогательная французская комедия-драма рассказывает о необычной дружбе между парализованным богачом Филиппом и его сиделкой Дрисс, который приехал из бедного района. Фильм демонстрирует, как настоящее понимание и поддержка могут изменить жизнь к лучшему. Его юмор и глубокий смысл вдохновляют на то, чтобы не сдаваться перед трудностями.

Трейлер фильма "1+1"

2. "Дневник памяти"

Эта романтическая драма с Райаном Гослингом рассказывает историю любви, которая преодолевает время и жизненные препятствия. Фильм напоминает, что стоит бороться за мечты и настоящие чувства, даже когда кажется, что все потеряно.

Трейлер фильма "Дневник памяти"

3. "Чудо"

История мальчика с редкой болезнью, который впервые идет в школу. Его борьба за признание и стремление оставаться добрым в любой ситуации вдохновляют на новые свершения и напоминают о важности доброты.

Трейлер фильма "Чудо"

4. "Поллианна"

Классический фильм 1960 года о девочке, которая своей искренностью и оптимизмом меняет жизнь всех вокруг. Он мотивирует радоваться мелочам и искать позитив в любых ситуациях.

Трейлер фильма "Поллианна"

5. "Семейка Клаус"

Теплый новогодний фильм о том, как молодой мальчик помогает дедушке исполнить роль Санты. Эта история не только дарит праздничное настроение, но и напоминает о важности семьи и заботы о близких.

Трейлер фильма "Семейка Клаус"

6. "Секреты успеха"

Реальная история о Кристофере Гарднере, который переживает финансовые трудности, но борется за лучшую жизнь для себя и своего сына. Фильм вдохновляет на настойчивость и веру в себя, даже когда шансы кажутся минимальными.

Трейлер фильма "Секреты успеха"

7. "Элвин и бурундуки"

Легкая и веселая история о приключениях бурундуков, которые верят в свою мечту стать звездами. Фильм дарит хорошее настроение и мотивирует идти к своим целям.

Трейлер мультфильма "Элвин и бурундуки"

8. "Рождественская история"

Анимационная адаптация классического произведения Чарльза Диккенса о Скрудже, который меняется благодаря духам Рождества. Фильм учит ценить жизнь, помогать другим и не терять искренность души.

Трейлер мультфильма "Рождественская история"

Напомним, что посмотреть в новогодние праздники.

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