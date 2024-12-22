Новогодняя классика: какие фильмы посмотреть на Рождество 2024 (видео)

Как вечнозеленая елка, не стареют фильмы, на которых выросло не одно поколение. Каждый год перед новогодними праздниками мы снова погружаемся в истории Гринча и Кевина МакКалистера, как будто впервые.

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Уже совсем на пороге Рождество — теплый, семейный праздник, который стоит провести с самыми близкими людьми. Фокус советует интересные истории о дружбе, семье и любви, которые можно посмотреть в семейном кругу на праздники.

1. "Один дома"

Классическая классика, без которой не обойдется ни один Новый Год или Рождество. Хорошо известный Кевин МакКалистер, маленький мальчик, случайно остается дома один во время Рождества, когда его семья отправилась в Париж. А двое грабителей пытаются обокрасть его дом. Кевин использует свой ум и хитрость, чтобы защитить свой дом. Этот фильм стал настоящей новогодней классикой и имеет несколько продолжений.

Трейлер фильма "Один дома"

2. "Реальная любовь"

Это романтическая комедия, которая показывает различные истории любви, переплетенные во время рождественского сезона. В фильме раскрываются темы романтики, семейных связей и магии праздничного настроения. Среди актеров — Кира Найтли, Хью Грант.

Трейлер фильма "Реальная любовь"

3. "Эльф"

Бадди, человек, воспитанный эльфами на Северном полюсе, узнает, что он не настоящий эльф, и отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своего настоящего отца. Забавный и душевный фильм о семейных ценностях и духе Рождества.

Трейлер фильма "Эльф"

4. "Полярный экспресс"

Анимационный фильм, который рассказывает о мальчике, который сомневается в существовании Санты. Он садится на волшебный поезд до Северного полюса и переживает незабываемые приключения, которые меняют его взгляды на чудо Рождества.

Трейлер мультфильма "Полярный экспресс"

5. "Гринч — похититель Рождества"

Гринч, зеленое существо, которое ненавидит Рождество, решает украсть его у жителей города Хувилль. Но встреча с маленькой девочкой Синди меняет его сердце. Этот фильм наполнен юмором и глубоким смыслом. Есть уже много адаптаций истории о Гринче, в частности, анимационные, однако советуем обратить внимание именно на классический вариант с Джимом Керри в главной роли.

Трейлер фильма "Гринч — похититель Рождества"

6. "Чудо на 34-й улице"

Классический рождественский фильм о мужчине, который утверждает, что он настоящий Санта Клаус. Он помогает людям обрести веру в рождественское чудо, даже через судебные баталии.

Трейлер фильма "Чудо на 34-й улице"

7. "Кошмар перед Рождеством"

Анимационный мюзикл Тима Бертона о Джеке Скелингтоне, короле Хэллоуина, который открывает для себя Рождество и пытается его привнести в свой мир. Это необычный, но очень атмосферный фильм, который сочетает две любимые праздничные темы.

Трейлер мультфильма "Кошмар перед Рождеством"

Напомним, что посмотреть из фильмов с Анджелиной Джоли.

Также Фокус писал о новогодних ромкомах 2024 года.