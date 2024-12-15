Свежие ромкомы: подборка новогодних фильмов о любви (видео)
В одной из этих картин вы сможете услышать композицию Николая Леонтовича "Щедрик". Все фильмы вышли в этом году.
Перед новогодне-рождественскими праздниками особенно привлекают внимание фильмы о теплых чувствах. Фокус советует несколько новогодних романтических комедий 2024 года, которые могут создать или дополнить праздничное настроение.
"Встретимся на следующее Рождество"
Главная героиня встречает мужчину в аэропорту накануне Рождества. Хотя она не планировала романтических отношений и уже имела парня, их неожиданная встреча может стать началом интересной истории. Впрочем, сюжет стал еще более закрученным с появлением новых героев.
"Мармелад"
Легкая романтическая комедия о паре, которая ищет приключения в зимнее праздничное время. Фильм об ограблении 2024 года написан и снят Кейром О'Доннеллом в его режиссерском дебюте, а в главных ролях — Джо Кири, Камила Морроне и Алдис Ходж.
"Наша маленькая тайна"
Фильм о двух бывших влюбленных, чьи новые отношения и неожиданные встречи приводят к забавным ситуациям. В главной роли — Линдси Лохан.
"Жаркий снеговик"
Молодая вдова благодаря магическому шарфу оживляет снеговика. Поможет ли он ей снова научиться влюбляться, смеяться и радоваться праздникам, прежде чем растает?
"Рождественский вальс в Париже"
Романтическая комедия 2024 года, которая рассказывает историю Эммы, успешной женщины, которая решает реализовать свою мечту о танцах. Ее путь пересекается с Лео, талантливым танцором, который потерял интерес к своему ремеслу. Вместе они примут участие в танцевальных соревнованиях в Париже.
Фильм наполнен атмосферой романтики, страстными танцами и увлекательными приключениями, которые разворачиваются в сказочных декорациях города любви. В процессе подготовки к соревнованиям герои не только находят новые силы и мотивацию, но и открывают настоящие чувства друг к другу.
Интересно, что в этой картине вы сможете услышать композицию Николая Леонтовича "Щедрик".
Напомним, что посмотреть из фильмов с Анджелиной Джоли.
Также Фокус писал о другой подборке романтических фильмов для новогоднего настроения.