Свежие ромкомы: подборка новогодних фильмов о любви (видео)

В одной из этих картин вы сможете услышать композицию Николая Леонтовича "Щедрик". Все фильмы вышли в этом году.

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Перед новогодне-рождественскими праздниками особенно привлекают внимание фильмы о теплых чувствах. Фокус советует несколько новогодних романтических комедий 2024 года, которые могут создать или дополнить праздничное настроение.

"Встретимся на следующее Рождество"

Главная героиня встречает мужчину в аэропорту накануне Рождества. Хотя она не планировала романтических отношений и уже имела парня, их неожиданная встреча может стать началом интересной истории. Впрочем, сюжет стал еще более закрученным с появлением новых героев.

Трейлер фильма "Встретимся на следующее Рождество"

"Мармелад"

Легкая романтическая комедия о паре, которая ищет приключения в зимнее праздничное время. Фильм об ограблении 2024 года написан и снят Кейром О'Доннеллом в его режиссерском дебюте, а в главных ролях — Джо Кири, Камила Морроне и Алдис Ходж.

Трейлер фильма "Мармелад"

"Наша маленькая тайна"

Фильм о двух бывших влюбленных, чьи новые отношения и неожиданные встречи приводят к забавным ситуациям. В главной роли — Линдси Лохан.

Трейлер фильма "Наша маленькая тайна"

"Жаркий снеговик"

Молодая вдова благодаря магическому шарфу оживляет снеговика. Поможет ли он ей снова научиться влюбляться, смеяться и радоваться праздникам, прежде чем растает?

Трейлер фильма "Жаркий снеговик"

"Рождественский вальс в Париже"

Романтическая комедия 2024 года, которая рассказывает историю Эммы, успешной женщины, которая решает реализовать свою мечту о танцах. Ее путь пересекается с Лео, талантливым танцором, который потерял интерес к своему ремеслу. Вместе они примут участие в танцевальных соревнованиях в Париже.

Фильм наполнен атмосферой романтики, страстными танцами и увлекательными приключениями, которые разворачиваются в сказочных декорациях города любви. В процессе подготовки к соревнованиям герои не только находят новые силы и мотивацию, но и открывают настоящие чувства друг к другу.

Интересно, что в этой картине вы сможете услышать композицию Николая Леонтовича "Щедрик".

Трейлер фильма "Рождественский вальс в Париже"

Напомним, что посмотреть из фильмов с Анджелиной Джоли.

Также Фокус писал о другой подборке романтических фильмов для новогоднего настроения.