Свіжі ромкоми: підбірка новорічних фільмів про кохання (відео)

В одній з цих картин ви зможете почути композицію Миколи Леонтовича "Щедрик". Усі фільми вийшли цього року.

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Перед новорічно-різдвяними святами особливо привертають увагу фільми про теплі почуття. Фокус радить кілька новорічних романтичних комедій 2024 року, які можуть створити чи доповнити святковий настрій.

"Зустрінемось наступного Різдва"

Головна героїня зустрічає чоловіка в аеропорту напередодні Різдва. Хоча вона не планувала романтичних стосунків і вже мала хлопця, їхня несподівана зустріч може стати початком цікавої історії​. Втім, сюжет став ще більше закрученим з появою нових героїв.

Трейлер фільму "Зустрінемось наступного Різдва"

"Мармелад"

Легка романтична комедія про пару, яка шукає пригоди в зимовий святковий час​. Фільм про пограбування 2024 року написаний і знятий Кейром О’Доннеллом у його режисерському дебюті, а в головних ролях — Джо Кірі, Каміла Морроне та Алдіс Ходж.

Трейлер фільму "Мармелад"

"Наша маленька таємниця"

Фільм про двох колишніх закоханих, чиї нові стосунки та несподівані зустрічі призводять до кумедних ситуацій​. У головній ролі — Ліндсі Лохан.

Трейлер фільму "Наша маленька таємниця"

"Палкий сніговик"

Молода вдова завдяки магічному шарфу оживляє сніговика. Чи допоможе він їй знову навчитися закохуватися, сміятися й радіти святам, перш ніж розтане?

Трейлер фільму "Палкий сніговик"

"Різдвяний вальс у Парижі"

Романтична комедія 2024 року, яка розповідає історію Емми, успішної жінки, яка вирішує реалізувати свою мрію про танці. Її шлях перетинається з Лео, талановитим танцюристом, який втратив інтерес до свого ремесла. Разом візьмуть участь у танцювальних змаганнях у Парижі.

Фільм сповнений атмосферою романтики, пристрасними танцями та захопливими пригодами, що розгортаються в казкових декораціях міста любові. У процесі підготовки до змагань герої не лише знаходять нові сили та мотивацію, а й відкривають справжні почуття одне до одного.

Цікаво, що в цій картині ви зможете почути композицію Миколи Леонтовича "Щедрик".

Трейлер фільму "Різдвяний вальс у Парижі"

Нагадаємо, що подивитися з фільмів з Анджеліною Джолі.

Також Фокус писав про іншу підбірку романтичних фільмів для новорічного настрою.