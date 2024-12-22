Новорічна класика: які фільми подивитися на Різдво 2024 (відео)

Як вічнозелена ялинка, не старіють фільми, на яких виросло не одне покоління. Щороку перед новорічними святами ми знову занурюємося в історії Грінча та Кевіна МакКалістера, наче вперше.

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Уже зовсім на порозі Різдво — тепле, родинне свято, яке варто провести з найближчими людьми. Фокус радить цікаві історії про дружбу, родину та кохання, які можна переглянути в сімейному колі на свята.

1. "Сам удома"

Класична класика, без якої не обійдеться жоден Новий Рік чи Різдво. Добре відомий Кевін МакКалістер, маленький хлопчик, випадково залишається вдома сам під час Різдва, коли його родина вирушила до Парижа. А двоє грабіжників намагаються обікрасти його будинок. Кевін використовує свій розум і хитрощі, щоб захистити свій дім. Цей фільм став справжньою новорічною класикою і має кілька продовжень.

Трейлер фільму "Сам удома"

2. "Реальна любов"

Це романтична комедія, яка показує різні історії кохання, переплетені під час різдвяного сезону. У фільмі розкриваються теми романтики, сімейних зв'язків і магії святкового настрою. Серед акторів — Кіра Найтлі, Гʼю Грант.

Трейлер фільму "Реальна любов"

3. "Ельф"

Бадді, людина, вихована ельфами на Північному полюсі, дізнається, що він не справжній ельф, і вирушає до Нью-Йорка, щоб знайти свого справжнього батька. Кумедний і душевний фільм про сімейні цінності та дух Різдва.

Трейлер фільму "Ельф"

4. "Полярний експрес"

Анімаційний фільм, який розповідає про хлопчика, який сумнівається в існуванні Санти. Він сідає на чарівний потяг до Північного полюсу і переживає незабутні пригоди, які змінюють його погляди на диво Різдва.

Трейлер мультфільму "Полярний експрес"

5. "Грінч — викрадач Різдва"

Грінч, зелена істота, яка ненавидить Різдво, вирішує вкрасти його у жителів міста Хувілль. Але зустріч із маленькою дівчинкою Сінді змінює його серце. Цей фільм наповнений гумором і глибоким змістом. Є вже багато адаптацій історії про Грінча, зокрема, анімаційні, проте радимо звернути увагу саме на класичний варіант з Джимом Керрі в головній ролі.

Трейлер фільму "Грінч — викрадач Різдва"

6. "Диво на 34-й вулиці"

Класичний різдвяний фільм про чоловіка, який стверджує, що він справжній Санта Клаус. Він допомагає людям віднайти віру в різдвяне диво, навіть через судові баталії.

Трейлер фільму "Диво на 34-й вулиці"

7. "Кошмар перед Різдвом"

Анімаційний мюзикл Тіма Бертона про Джека Скелінгтона, короля Геловіну, який відкриває для себе Різдво і намагається його привнести у свій світ. Це незвичний, але дуже атмосферний фільм, який поєднує дві улюблені святкові теми.

Трейлер мультфільму "Кошмар перед Різдвом"

Нагадаємо, що подивитися з фільмів з Анджеліною Джолі.

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