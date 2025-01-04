Мотивують та дарують віру в краще: що подивитися на початку 2025 року (відео)

Аби зарядитися позитивом та налаштуватися на краще, радимо переглянути історії про любов, успіх та мрії. Серед них добре відомі персонажі.

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Уже почався 2025 рік. Хтось прописує цілі та плани на наступні 12 місяців, хтось віддається своїм почуттям та плину часу. Фокус радить кілька чудових, теплих і мотивувальних фільмів, які надихнуть на нові звершення.

1. "1+1"

Ця зворушлива французька комедія-драма розповідає про незвичайну дружбу між паралізованим багатієм Філіппом та його доглядальником Дріссом, який приїхав із бідного району. Фільм демонструє, як справжнє розуміння та підтримка можуть змінити життя на краще. Його гумор і глибокий зміст надихають на те, щоб не здаватися перед труднощами.

Трейлер фільму "1+1"

2. "Щоденник пам’яті"

Ця романтична драма з Раяном Гослінгом розповідає історію кохання, яка долає час і життєві перешкоди. Фільм нагадує, що варто боротися за мрії та справжні почуття, навіть коли здається, що все втрачено.

Трейлер фільму "Щоденник памʼяті"

3. "Диво"

Історія хлопчика з рідкісною хворобою, який вперше йде до школи. Його боротьба за визнання і прагнення залишатися добрим у будь-якій ситуації надихають на нові звершення та нагадують про важливість доброти.

Трейлер фільму "Диво"

4. "Полліанна"

Класичний фільм 1960 року про дівчинку, яка своєю щирістю та оптимізмом змінює життя всіх довкола. Він мотивує радіти дрібницям та шукати позитив у будь-яких ситуаціях.

Трейлер фільму "Полліанна"

5. "Сімейка Клаус"

Теплий новорічний фільм про те, як молодий хлопчик допомагає дідусю виконати роль Санти. Ця історія не лише дарує святковий настрій, а й нагадує про важливість сім’ї та турботи про близьких.

Трейлер фільму "Сімейка Клаус"

6. "Секрети успіху"

Реальна історія про Крістофера Гарднера, який переживає фінансові труднощі, але бореться за краще життя для себе і свого сина. Фільм надихає на наполегливість і віру в себе, навіть коли шанси здаються мінімальними.

Трейлер фільму "Секрети успіху"

7. "Елвін і бурундуки"

Легка та весела історія про пригоди бурундуків, які вірять у свою мрію стати зірками. Фільм дарує гарний настрій і мотивує йти до своїх цілей.

Трейлер мультфільму "Елвін і бурундуки"

8. "Різдвяна історія"

Анімаційна адаптація класичного твору Чарльза Дікенса про Скруджа, який змінюється завдяки духам Різдва. Фільм вчить цінувати життя, допомагати іншим і не втрачати щирість душі.

Трейлер мультфільму "Різдвяна історія"

Нагадаємо, що подивитися в новорічні свята.

Також Фокус писав про 10 найкращих анімаційних фільмів 2024 року.