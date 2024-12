Топ-10 серіалів на зимовий вечір від Tom Soda, які піднімуть новорічний настрій

Новий рік — це час чудес, надій та нових починань. Відмінний спосіб налаштуватися на святковий лад — це перегляд фільмів, які наповнюють атмосферу святковим духом. Tom Soda поділився з Фокусом добіркою фільмів, які створюють незабутній новорічний настрій, дарують радість і оптимізм.

Український співак та учасник телевізійних шоу "Караоке на майдані" та "X-Фактор" Tom Soda (справжнє ім’я Артем Карпенко) спеціально для Фокусу поділився рекомендаціями новорічних фільмів.

"Сам удома" 1-2 частини (1990-1992)

Серіал "Сам удома" (англ. Home Alone) давно став класикою зимових свят і асоціюється з новорічним настроєм у багатьох поколінь. Попри те, що цей фільм не є безпосередньо про Новий рік, його різдвяна атмосфера, тепла історія та гумор чудово створюють святковий дух.

"Ці фільми є моїми ровесниками. Хтось скаже — баян, а для мене не існує новорічного настрою без "Кевіііін"! Щороку я будував план захисту квартири від мокрих грабіжників та мріяв про гору подарунків під ялинкою", — розповів співак.

"Реальне кохання"

Фільм "Реальне кохання" — це один із найулюбленіших романтичних фільмів, який став символом зимових свят та міцно асоціюється з різдвяно-новорічним настроєм. Знятий у 2003 році британським режисером Річардом Кертісом, він досліджує різні грані любові через історії героїв, які переплітаються між собою на тлі Різдва. Цей фільм уже понад 20 років допомагає глядачам відчути магію свят і налаштуватися на тепло, романтику та очікування дива.

"Саме в цьому фільмі я вперше почув "all i want for Christmas". До речі це єдиний фільм для якого ця пісня є саундтреком", — поділися Tom Soda.

"Балто" (1995)

Фільм "Балто" — це анімаційна стрічка 1995 року, створена студією Amblimation, яка поєднує пригоди, драму та реальну історію, що надихає глядачів будь-якого віку. Хоча сюжет фільму не пов’язаний із Різдвом чи Новим роком, його зимова атмосфера, зворушлива історія про хоробрість і самопожертву, а також теплі стосунки між персонажами роблять його ідеальним вибором для перегляду в період зимових свят.

"Це про дитинство, затишний сімейний вечір за переглядом пригодницького мультфільму на відіку. Цей мультик точно розблокує ваші спогади", — додав співак.

"Щоденник Бріджит Джонс" (2001)

"Щоденник Бріджит Джонс" (Bridget Jones’s Diary) — це культова романтична комедія, яка вийшла у 2001 році та стала улюбленим фільмом для багатьох. Головна героїня Бріджит Джонс, зі своїми смішними ситуаціями, чесністю та пошуками щастя, асоціюється із святковим періодом, адже події у фільмі починаються та закінчуються на Різдво. Це додає історії особливого зимового шарму і робить її частиною святкового кінематографа.

"Один светр містера Марсі чого вартий, щоб захотіти собі такий самий. Я романтик і це мій мастхев до перегляду щороку. (До речі Бріджит мені дуже нагадує мою колишню)", — жартома розповів артист.

"Поліцейська академія"

"Поліцейська академія" (Police Academy) — це культова американська комедія 1984 року, яка стала початком популярної серії фільмів. Хоча цей фільм не має прямого відношення до Різдва чи Нового року, його гумор, легкість і дух єдності чудово вписуються в атмосферу свят, коли ми хочемо сміятися і розслаблятися.

"Ці фільми не мають жодного відношення до нового року чи Різдва, але багато хто мене зрозуміє, адже почувши саундтрек до фільму, ти відчуваєш, що зараз буде реклама на 1+1 з анонсами новорічних концертів", — зауважив Tom Soda.

"101 далматинець" (1996)

101 далматинець (1996) — це сімейна пригодницька комедія, яка є адаптацією однойменного мультфільму студії Disney 1961 року. Режисерський фільм став улюбленою історією багатьох поколінь завдяки своїй казковій атмосфері, чарівним героям і зворушливому сюжету. Хоча події фільму не безпосередньо пов’язані з Новим роком, його тепла, добра і святкова атмосфера ідеально вписуються в зимовий період і створюють особливий настрій.

"Легендарна Глен Клоуз в ролі Круелли де Віль та зимові пригоди 101 далматинця — зроблять кожного дорослого на мить справжньою дитиною", — переконаний співак.

"Гарі Поттер і філософський камінь" (2001)

Гарі Поттер і філософський камінь (2001) — це перший фільм із легендарної серії про чарівника Гаррі Поттера. Гаррі Поттер, звичайний хлопчик, який живе з грубими родичами, несподівано дізнається, що він — чарівник. Йому приходить запрошення навчатися у Гоґвортсі — школі чаклунства та магії. Там він знаходить друзів (Герміону Грейнджер і Рона Візлі), дізнається правду про свою родину та починає боротьбу зі злом у вигляді темного чаклуна Волдеморта, який убив його батьків. У центрі історії — пошуки філософського каменя, здатного дарувати безсмертя. Стрічка не лише знайомить глядачів зі світом магії, але й має особливу атмосферу, яка ідеально підходить для перегляду в зимовий, передсвятковий період.

"Це зараз ми запитуємо себе чому школа магії справляла Різдво, а в 2001 році магія на Різдво дарували віру, що чудеса існують", — поділився співак.

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа" (2005)

Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа (2005) — це перша екранізація знаменитої серії книг К. С. Льюїса. Фільм переносить глядачів у чарівний світ Нарнії, який зачаровує своєю красою, магією та зимовою атмосферою. У сюжеті четверо братів і сестер — Люсі, Едмунд, Сьюзан і Пітер — під час Другої світової війни евакуюються до сільської садиби. Випадково вони потрапляють у чарівний світ Нарнії через шафу. У Нарнії панує вічна зима, адже її зачарувала зла Біла чаклунка. Діти дізнаються, що їхня доля — допомогти великому леву Аслану звільнити Нарнію від закляття та повернути мир у цей казковий світ.

"Пригадую як ми в дитинстві ховалися в шафі та уявляли, що зараз попадемо в казку. Снігова королева, казкові пригоди підлітків, які проживають ціле життя і повертаються назад у дитинство. Хіба ви не хотіли б так само?" — поставив риторичне питання артист.

"Мисливці на привидів" 1-2 (1984-1989)

Мисливці на привидів 1-2 (1984-1989) — культової комедії-фантастики, яка поєднує гумор, пригоди та містичні події. Попри те, що цей фільм не є безпосередньо різдвяними, їхній особливий дух і ностальгічна атмосфера створюють ідеальний настрій для святкового сезону.

"Знаю, ви скажете що це контент на Гелловін. А от і ні! У подруги нашої родини був відік і серед касет були ці два фільми. Ми ходили в гості перед Новим роком і дивились, як мисливці двічі рятують Новий рік від …!" — розповів Tom Soda.

"Бетмен повертається" (1992)

"Бетмен повертається" (1992) — це друга частина культової серії про Темного Лицаря режисера Тіма Бертона. Завдяки своєму готичному стилю, драматичному сюжету та зимовому антуражу, фільм набув статусу не лише супергеройського кіно, а й своєрідної святкової класики, що створює унікальний новорічний настрій.

Події розгортаються в засніженому Ґотем-сіті напередодні Різдва. Бетмен (Майкл Кітон) стикається із двома новими ворогами — загадковою Жінкою-кішкою (Мішель Пфайффер) і жахливим Пінгвіном (Денні ДеВіто).

"Холодний зимовий вечір та пригоди Бетмена наводили справжній жах на малого мене та раз з тим вселяли надію в те, що добро завжди перемагає зло", — пояснив свій вибір співак.

