Топ 5 мультфільмів 2024: що подивитися всією сім'єю на вихідних (відео)

Перегляд мультфільмів — чудова ідея дозвілля в колі сім'ї. Смішні, добрі та повчальні картини припадуть до смаку не тільки малюкам.

Рік, що минає, став справжнім святом для поціновувачів анімаційного кіно. Різного сюжету мультфільми, від чарівних казкових пригод до глибоких історій, змусять сміятися не тільки дітей, а й дорослих. Фокус підготував список найпопулярніших анімаційних картин 2024 року, які допоможуть забути про проблеми і занурять вас у казку.

Дикий робот

У недалекому майбутньому вантажне судно втрачає під час тайфуну кілька багатоцільових роботів ROZZUM. Розумних машин прибоєм викидає на берег безлюдного острова. Усі роботи розбиті і лише одному під серійним номером 7134 вдається вціліти і випадково активуватися під впливом дикої природи. Робот починає діяти: вивчає простори острова, намагається рекламувати свої послуги тваринам, освоює мову звірів і навіть стає названою матір'ю для осиротілого гусеняти.

Режисером мультфільму став Кріс Сандерс, а героїв озвучили такі актори: Лупіта Ніонго, Педро Паскаль, Стефані Сюй, Марк Гемілл, Кетрін О'Гара, Білл Найї, Вінг Реймз, Метт Беррі, Кіт Коннор та інші.

Як приручити бізона

За сюжетом картини дії відбуваються в 1886 році. Діти-сироти Том і Мері пливуть на пароплаві з Ірландії до США, де планують знайти свого дядька в надії, що той стане їхнім опікуном. Дітей у Нью-Йорку ніхто не зустрічає, тому вони вирішують самотужки вирушити через увесь континент до родича в Каліфорнію. Дорогою вони зустрічають нових друзів і разом долають труднощі та зривають плани лиходіїв.

Режисерами іспанського мультфільму стали Хуан Хесус Гарсіа Галоча, Педро Соліс Гарсія, а герої розмовляють голосами таких акторів, як: Аліша Вейр, Жауме Сола, Джемма Артертон, Ізабель Воль, Рікі Коельо, Оскар Барберан, Альфонсо Вальєс та інших.

Течія

Мультфільм розповідає історію чорного кота, який під час повені знаходить притулок на човні. Усім тваринам, зокрема й коту, потрібно забути про свої інстинкти та звички, щоб об'єднатися і подолати всі негаразди.

Пригодницький мультфільм зняв латвійський режисер Гінтс Зільбалодіс. Картина вже встигла сподобатися багатьом. Він отримав досить високу оцінку на IMDb -8.0 балів.

Головоломка 2

Головна героїня мультфільму на ім'я Райлі веде щасливе життя: вона отримує чудові оцінки в школі, є лідером хокейної команди та має двох найкращих друзів. У штаб-квартирі емоцій дівчинки-підлітка також панує безтурботна атмосфера: Радість упевнено контролює ситуацію, але не забуває періодично звільняти місце для Запечалі, Гніву, Страху та Відрази. Райлі дорослішає і на неї чекають зміни: з'являються нові емоції, включно з Тривожністю, Заздрістю, Збентеженням і Тугою.

Режисером американського мультфільму виступив Келсі Манн. Героїв озвучили: Емі Полер, Майя Гоук, Кенсінгтон Таллман, Ліза Лапіра, Тоні Гейл, Льюїс Блек, Філліс Сміт та інші.

Пухнастий вояж

За сюжетом смішного мультфільму, вуличний кіт Педро і породистий песик Грейсі не злюбили один одного з першої зустрічі в будинку своїх господарів. Відтоді все їхнє життя сповнене кумедних моментів і пригод, але головне на них чекає попереду. Під час переїзду переноски з ними губляться в аеропорту, а господарі відлітають в інший кінець країни. І тепер, щоб повернутися додому, Грейсі та Педро мають подружитися і навчитися діяти спільно.

Режисерами анімаційної картини стали Кевін Донован і Готфрід Рудт. Смішних героїв озвучили: Корі Доран, Сара Клер Алан, Білл Найї, Брук Шілдс, Денні Трехо, Ел Френкен, Найджел Хамер, Грейс Лінн Кунг та інші.

Раніше, 10 листопада, Фокус писав про найкращі пригодницькі фільми 2024 року, які варто подивитися на вихідних.