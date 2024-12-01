Топ-5 мультфильмов 2024: что посмотреть всей семьей на выходных (видео)

Просмотр мультфильмов — прекрасная идея досуга в кругу семьи. Смешные, добрые и поучительные картины придутся по вкусу не только малышам.

Уходящий год стал настоящим праздником для ценителей анимационного кино. Разного сюжет мультфильмы, от волшебных сказочных приключений до глубоких историй, заставят смеяться не только детей, но и взрослых. Фокус подготовил список самых популярных анимационных картин 2024 года, которые помогут забыть о проблемах и окунут вас в сказку.

Дикий робот

В недалеком будущем грузовое судно теряет во время тайфуна несколько многоцелевых роботов ROZZUM. Умных машин прибоем выбрасывает на берег необитаемого острова. Все роботы разбиты и лишь одному под серийным номером 7134 удается уцелеть и случайно активироваться под воздействием дикой природы. Робот начинает действовать: изучает просторы острова, пытается рекламировать свои услуги животным,осваивает язык зверей и даже становится приемной матерью для осиротевшего гусенка.

Режиссером мульфильма стал Крис Сандерс, а героев озвучили такие актеры: Лупита Нионго, Педро Паскаль, Стефани Сюй, Марк Хэмилл, Кэтрин О’Хара, Билл Найи, Винг Реймз, Мэтт Берри, Кит Коннор и другие.

Как приручить бизона

По сюжету картины действия происходят в 1886 году. Дети-сироты Том и Мэри плывут на пароходе из Ирландии в США, где планируют найти своего дядю в надежде, что тот станет их опекуном. Детей в Нью-Йорке никто не встречает, поэтому они решают самостоятельно отправиться через весь континент к родственнику в Калифорнию. По дороге они встречают новых друзей и вместе преодолевают трудности и срывают планы злодеев.

Режиссерами испанского мультфильма стали Хуан Хесус Гарсиа Галоча, Педро Солис Гарсия, а герои говорят голосами таких актеров, как: Алиша Вейр, Жауме Сола, Джемма Артертон, Изабель Вол, Рики Коэльо, Оскар Барберан, Альфонсо Вальес и других.

Течение

Мультфильм рассказывает историю черного кота, который во время наводнения находит убежище на лодке. Всем животным, в том числе и коту, нужно забыть о своих инстинктах и повадках, чтобы объединиться и преодолеть все невзгоды.

Приключенческий мультфильм снял латвийский режиссер Гинтс Зильбалодис. Картина уже успела понравиться многим. Он получил достаточно высокую оценку на IMDb —8.0 баллов.

Головоломка 2

Главная героиня мультфильма по имени Райли ведет счастливую жизнь: она получает отличные оценки в школе, является лидером хоккейной команды и имеет двух лучших друзьей. В штаб-квартире эмоций девочки-подростка также царит беззаботная атмосфера: Радость уверенно контролирует ситуацию, но не забывает периодически освобождать место для Печали, Гнева, Страха и Отвращения. Райли взрослеет и ее ждут перемены: появляются новые эмоции, включая Тревожность, Зависть, Смущение и Тоску.

Режиссером американского мультфильма выступил Келси Манн. Героев озвучили: Эми Полер, Майя Хоук, Кенсингтон Таллман, Лиза Лапира, Тони Хейл, Льюис Блэк, Филлис Смит и другие.

Пушистый вояж

По сюжету смешного мультфильма, уличный кот Педро и породистая собачка Грейси невзлюбили друг дружку с первой встречи в доме своих хозяев. С тех пор вся их жизнь полна забавных моментов и приключений, но главное их ждет впереди. Во время переезда переноски с ними теряются в аэропорту, а хозяева улетают в другой конец страны. И теперь, чтобы вернуться домой, Грейси и Педро предстоит подружиться и научиться действовать сообща.

Режиссерами анимационной картины стали Кевин Донован и Готфрид Рудт. Смешных героев озвучили: Кори Доран, Сара Клер Алан, Билл Найи, Брук Шилдс, Дэнни Трехо, Эл Фрэнкен, Найджел Хамер, Грэйс Линн Кунг и другие.

Ранее, 10 ноября, Фокус писал о лучших приключенческих фильмах 2024 года, которые стоит посмотреть на выходных.