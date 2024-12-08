5 найкращих різдвяних фільмів усіх часів: добрі та повчальні історії для дітей і дорослих

На Різдво чарівну атмосферу створюють подарунки, прикрашена ялинка, святкове меню, ну і перегляд старих добрих різдвяних комедій, де все завжди добре закінчується.

Кінострічки про Різдво та Санта-Клауса завжди мають найвищі рейтинги та оцінки як критиків, так і глядачів. Є стрічки, які вже давно стали класикою, але не втратили свою популярність. Фокус зібрав найкращі різдвяні фільми, які створять святкову атмосферу та гарний настрій.

Грінч — викрадач Різдва

В основу сюжету фільму режисера Рона Говарда лягла книга відомого американського дитячого письменника Теодора Сьюза "Як Грінч вкрав Різдво". Дія картини розгортається в казковому містечку Хтоград, де жителі дуже люблять святкувати Різдво. Але є той, хто ненавидить це свято — вкритий зеленою шерстю неохайний відлюдник Грінч, який затаїв злість на містян за постійні глузування над ним. Лише маленька Сінді Лу, донька поштового працівника, переконана, що він має рівне з жителями право насолоджуватися святом. Одного разу Грінч вирішує помститися всім жителям Хтограда і робить спробу позбавити їх улюбленого свята та вкрасти всі різдвяні подарунки.

Фільм вийшов у прокат 2000 року, головну роль у сімейній комедії виконав знаменитий актор Джим Керрі.

Полярний експрес

"Полярний експрес" — американський комп'ютерний анімаційний фільм 2004 року, знятий режисером Робертом Земекісом за мотивами однойменної дитячої книги письменника Кріса Ван Оллсбурга. Історія розповідає нам про 8-річного хлопчика Кріса, який майже перестав вірити в Санта-Клауса і не вірить у дива. Одного разу він отримує унікальну можливість вирушити на Північний Полюс і особисто переконатися в існуванні Санти. На героя чекає захоплива подорож, з безліччю неймовірних пригод на чарівному поїзді.

Ельф

Жив-був на світі ельф на ім'я Бадді, але насправді ж він був людиною, яка у віці немовляти випадково опинилася в мішку Санта-Клауса і потрапила на Північний полюс. Там його усиновив і виростив один зі справжніх ельфів Санти. Подорослішавши, Бадді приймає рішення знайти свого справжнього батька. Бадді не має ані найменшого уявлення про життя в місті і це призводить до великої кількості смішних і курйозних ситуацій. Зустрівшись із батьком, він розуміє, що абсолютно йому не потрібен. Бадді не впадає у відчай і всіма силами намагається повернути людям віру в Різдво.

Сімейна комедія режисера Джона Фавро вийшла на екрани 2003 року, головну роль у картині виконав Вілл Феррелл.

Різдвяна історія

Чудова анімаційна драма від студії Walt Disney Pictures "Різдвяна історія" є екранізацією повісті відомого класика світової літератури Чарльза Діккенса. Дії картини розгортаються навколо літнього чоловіка на ім'я Ебенезер Скрудж. Він моторошний скупердяй, який економить кожен цент. Йому чужі багато людських почуттів, як-от дружба і любов. Він не відчуває співчуття до бідних людей, а Різдво він і зовсім не вважає за свято. Але Дух Справжнього Різдва відкриває йому очі і змінює його ставлення до людей і себе самого.

Поганий Санта

Комедія режисера Террі Цвігоффа, що вийшла на екрани 2003 року, розповідає про парочку грабіжників-невдах Віллі і Маркуса, які з року в рік, на Різдво, грабують великі супермаркети і торгові центри. Напередодні свят вони влаштовуються на роботу в магазин — Віллі під виглядом Санта Клауса, а Маркус — у ролі його вірного помічника ельфа. Під час виконання своїх робочих обов'язків Віллі знайомиться з дивним хлопчиком — Терманом Мерманом. Той не вірить в існування Санта-Клауса і просто намагається знайти у Віллі друга. На черговій справі Віллі починає багато пити, і поводиться далеко не так, як личить Санті. А це може призвести до повного провалу.

Варто зазначити, що фільм "Поганий Санта" з Біллі Бобом Торнтоном і Тоні Коксом у головних ролях позначений системою рейтингів Американської кіноасоціації віковим цензом R через велику кількість ненормативної лексики та непристойних сцен. Тому перегляд картини не рекомендований для дітей і підлітків.

Раніше, 17 листопада, Фокус писав про п'ять найкращих трилерів, що вийшли на екрани у 2024 році.