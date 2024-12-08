5 лучших рождественских фильмов всех времен: добрые и поучительные истории для детей и взрослых

На Рождество волшебную атмосферу создают подарки, украшенная елка, праздничное меню, ну и просмотр старых добрых рождественских комедий, где все всегда хорошо заканчивается.

Киноленты о Рождестве и Санта-Клаусе всегда имеют самые высокие рейтинги и оценки как критиков, так и зрителей. Есть ленты, которые уже давно стали классикой, но не потеряли свою популярность. Фокус собрал лучшие рождественские фильмы, которые создадут праздничную атмосферу и хорошее настроение.

Гринч — похититель Рождества

В основу сюжета фильма режиссера Рона Ховарда легла книга известного американского детского писателя Теодора Сьюза "Как Гринч украл Рождество". Действие картины разворачивается в сказочном городке Ктоград, где жители очень любят праздновать Рождество. Но есть тот, кто ненавидит этот праздник — покрытый зеленой шерстью неопрятный отшельник Гринч, который затаил злобу на горожан, за постоянные насмешки над ним. Только маленькая Синди Лу, дочь почтового работника, убеждена, что он имеет равное с жителями право наслаждаться праздником. Однажды Гринч решает отомстить всем жителям Ктограда и предпринимает попытку лишить их любимого праздника и украсть все рождественские подарки.

Фильм вышел в прокат в 2000 году, главную роль в семейной комедии исполнил знаменитый актер Джим Керри.

Полярный экспресс

"Полярный экспресс" — американский компьютерный анимационный фильм 2004 года, снятый режиссером Робертом Земекисом по мотивам одноименной детской книги писателя Криса Ван Оллсбурга. История рассказывает нам о почти переставшем верить в Санта-Клауса 8-летнем мальчике Крисе, который не верит в чудеса. Однажды он получает уникальную возможность отправиться на Северный Полюс, и лично убедиться в существовании Санты. Герою предстоит увлекательное путешествие, с множеством невероятных приключений на волшебном поезде.

Эльф

Жил-был на свете эльф по имени Бадди, но на самом же деле он был человеком, который в возрасте младенца случайно оказался в мешке Санта-Клауса и попал на Северный полюс. Там его усыновил и вырастил один из настоящих эльфов Санты. Повзрослев, Бадди принимает решение найти своего настоящего отца. Бадди не имеет ни малейшего представления о жизни в городе и это приводит к большому количеству смешных и курьезных ситуаций. Встретившись с отцом, он понимает, что совершенно ему не нужен. Бадди не отчаивается и всеми силами старается вернуть людям веру в Рождество.

Семейная комедия режиссера Джона Фавро вышла на экраны в 2003 году, главную роль в картине исполнил Уилл Феррелл.

Рождественская история

Замечательная анимационная драма от студии Walt Disney Pictures "Рождественская история" является экранизацией повести известного классика мировой литературы Чарльза Диккенса. Действия картины разворачиваются вокруг пожилого мужчины по имени Эбенезер Скрудж. Он жуткий скупердяй, который экономит каждый цент. Ему чужды многие человеческие чувства, такие как дружба и любовь. Он не испытывает сострадания к бедным людям, а Рождество он и вовсе не считает за праздник. Но Дух Настоящего Рождества открывает ему глаза и меняет его отношение к людям и себе самому.

Плохой Санта

Комедия режиссера Терри Цвигоффа, вышедшая на экраны в 2003 году, рассказывает о парочке грабителей-неудачников Уилли и Маркусе, которые из года в год, на Рождество, грабят крупные супермаркеты и торговые центры. Накануне праздников они устраиваются на работу в магазин – Уилли под видом Санта Клауса, а Маркус в роли его верного помощника эльфа. В ходе выполнения своих рабочих обязанностей Уилли знакомится со странным мальчиком — Терманом Мерманом. Тот не верит в существование Санта-Клауса и просто пытается найти в Уилли друга. На очередном деле Уилли начинает много пить, и ведет себя далеко не так, как подобает Санте. А это может привести к полному провалу.

Стоит отметить, что фильм "Плохой Санта" с Билли Бобом Торнтон и Тони Коксом в главных ролях отмечен системой рейтингов Американской киноассоциации возрастным цензом R из-за большого количества ненормативной лексики и непристойных сцен. Поэтому просмотр картины не рекомендован для детей и подростков.

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