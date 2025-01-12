Для семейного просмотра: топ комедий для больших и маленьких (видео)
Если вы еще не успели посмотреть "Один дома", то еще точно не поздно. Также стоит обратить внимание на мультфильмы и картины с историческим контекстом.
В долгие и холодные зимние вечера развлечься поможет кинематограф. Фокус советует несколько комедийных картин для позитивного настроения, которые можно посмотреть в семейном кругу.
1. "Один дома"
Классическая рождественская комедия о мальчике Кевине, которого случайно оставили дома одного во время отпуска. Он вынужден защищать свой дом от двух неуклюжих грабителей, используя хитрости и ловушки.
Это фильм, который сочетает юмор, эмоциональность и дух Рождества. Идеально подходит для семейного просмотра, если на новогодние праздники вы еще не успели его посмотреть.
2. "Мистер Бин на отдыхе"
Мистер Бин выигрывает путешествие во Францию, но из-за своих нелепых приключений попадает в ряд комических ситуаций, которые рассмешат любого зрителя.
Легкий юмор, который поймет каждый, даже самые маленькие члены семьи. Ровен Аткинсон блестяще передает смешные моменты даже без слов.
3. "Ночь в музее"
Новый охранник музея Ларри обнаруживает, что экспонаты оживают ночью. Вместе с историческими персонажами он должен спасти музей от хаоса.
Фильм полон юмора, приключений и даже немного истории. Это отличный выбор для семьи, которая любит развлечения с фантазией.
4. "Отель Трансильвания"
Дракула открывает отель для монстров, где они могут отдохнуть от людей. Но ситуация осложняется, когда туда случайно попадает обычный парень.
Веселая и красочная анимация, объединяющая юмор для взрослых и детей.
5. "Пингвины Мадагаскара"
Веселые пингвины из популярного мультфильма "Мадагаскар" получают собственную историю, где они становятся супершпионами. Динамичный юмор, который точно рассмешит всю семью.
6. "Вместе дешевле"
Родители 12 детей пытаются справиться с хаосом дома и своими карьерами. Забавные ситуации, которые знакомы каждой большой семье. Идеально для того, чтобы вместе с родными посмеяться.
7. "Кролик Питер"
Маленький кролик Питер, его друзья и семья ведут борьбу за свой дом с суровым хозяином сада. Это волшебная и смешная история с великолепной графикой и юмором, которая понравится и взрослым, и детям.
Напомним, особняк из фильма "Один дома" продали за более 5 млн долларов.
Также Фокус писал о подборке новогодних фильмов для праздничного настроения.