Для семейного просмотра: топ комедий для больших и маленьких (видео)

Если вы еще не успели посмотреть "Один дома", то еще точно не поздно. Также стоит обратить внимание на мультфильмы и картины с историческим контекстом.

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В долгие и холодные зимние вечера развлечься поможет кинематограф. Фокус советует несколько комедийных картин для позитивного настроения, которые можно посмотреть в семейном кругу.

1. "Один дома"

Классическая рождественская комедия о мальчике Кевине, которого случайно оставили дома одного во время отпуска. Он вынужден защищать свой дом от двух неуклюжих грабителей, используя хитрости и ловушки.

Это фильм, который сочетает юмор, эмоциональность и дух Рождества. Идеально подходит для семейного просмотра, если на новогодние праздники вы еще не успели его посмотреть.

Трейлер фильма "Один дома"

2. "Мистер Бин на отдыхе"

Мистер Бин выигрывает путешествие во Францию, но из-за своих нелепых приключений попадает в ряд комических ситуаций, которые рассмешат любого зрителя.

Легкий юмор, который поймет каждый, даже самые маленькие члены семьи. Ровен Аткинсон блестяще передает смешные моменты даже без слов.

Трейлер фильма "Мистер Бин на отдыхе"

3. "Ночь в музее"

Новый охранник музея Ларри обнаруживает, что экспонаты оживают ночью. Вместе с историческими персонажами он должен спасти музей от хаоса.

Фильм полон юмора, приключений и даже немного истории. Это отличный выбор для семьи, которая любит развлечения с фантазией.

Трейлер фильма "Ночь в музее"

4. "Отель Трансильвания"

Дракула открывает отель для монстров, где они могут отдохнуть от людей. Но ситуация осложняется, когда туда случайно попадает обычный парень.

Веселая и красочная анимация, объединяющая юмор для взрослых и детей.

Трейлер мультфильма "Отель Трансильвания"

5. "Пингвины Мадагаскара"

Веселые пингвины из популярного мультфильма "Мадагаскар" получают собственную историю, где они становятся супершпионами. Динамичный юмор, который точно рассмешит всю семью.

Трейлер мультфильма "Пингвины Мадагаскара"

6. "Вместе дешевле"

Родители 12 детей пытаются справиться с хаосом дома и своими карьерами. Забавные ситуации, которые знакомы каждой большой семье. Идеально для того, чтобы вместе с родными посмеяться.

Трейлер фильма "Вместе дешевле"

7. "Кролик Питер"

Маленький кролик Питер, его друзья и семья ведут борьбу за свой дом с суровым хозяином сада. Это волшебная и смешная история с великолепной графикой и юмором, которая понравится и взрослым, и детям.

Трейлер мультфильма "Кролик Питер"

Напомним, особняк из фильма "Один дома" продали за более 5 млн долларов.

Также Фокус писал о подборке новогодних фильмов для праздничного настроения.