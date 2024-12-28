Если "Один дома" надоел: что посмотреть на Новый год 2025 (видео)

Среди актеров атмосферных картин — Сара Джессика Паркер, Роберт Де Ниро, Зак Эфрон и другие. Они "присоединятся" к вам на новогодние праздники.

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Во время новогоднего периода появляется больше времени для себя и своих родных. Если под вкусные блюда хочется посмотреть что-то интересное, а традиционные фильмы уже надоели, выход есть. Фокус советует нетипичные фильмы с новогодним настроением.

1. "Крампус: похититель Рождества"

Жанр: ужасы, комедия.

Режиссер: Майкл Догерти.

Главные актеры:

Адам Скотт;

Тони Коллетт;

Дэвид Кокнер.

Фильм рассказывает о семье, которая ссорится перед Рождеством, что приводит к пробуждению Крампуса — древнего демона, который наказывает тех, кто не чтит праздничный дух. Атмосфера картины сочетает юмор, триллер и рождественские традиции.

Трейлер фильма "Крампус"

2. "Ночь перед Рождеством"

Жанр: комедия.

Режиссер: Джонатан Левин.

Главные актеры:

Джозеф Гордон-Левитт;

Сет Роген;

Энтони Маки.

Трое старых друзей проводят последний Сочельник вместе, пытаясь найти легендарную вечеринку в Нью-Йорке. Фильм полон веселья, сарказма и щемящих моментов дружбы.

Трейлер фильма "Ночь перед Рождеством"

3. "Праздничный календарь"

Жанр: романтическая комедия.

Режиссер: Брэдли Уолш.

Главные актеры:

Кэт Грэхем;

Куинси Браун;

Итан Пэк.

Фотограф, которая чувствует, что ее жизнь зашла в тупик, получает адвент-календарь, предусматривающий ее будущее. Благодаря этому волшебному подарку она открывает новые возможности и романтические отношения.

Трейлер фильма "Праздничный календарь"

4. "Счастливого Рождества"

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Джо Свонберг.

Главные актеры:

Анна Кендрик;

Мелани Лински;

Лина Данэм.

Молодая женщина Дженни после разрыва с парнем переезжает к брату и его семье. Ее беззаботный образ жизни создает напряжение, но впоследствии она помогает семье увидеть мир под новым углом.

Трейлер фильма "Счастливого Рождества"

5. "Каникулы"

Жанр: романтическая комедия.

Режиссер: Джордж Кьюкор.

Главные актеры:

Кэтрин Хепберн;

Кэри Грант;

Дорис Нолан.

Классика Голливуда 30-х о мужчине, который хочет бросить бизнес, чтобы жить приключениями, и его взаимоотношениях с сестрами из богатой семьи. Это фильм с утонченным юмором и очаровательным ретро-шармом.

Трейлер фильма "Каникулы"

6. "Мальчик по имени Рождество"

Жанр: приключения, семейный.

Режиссер: Гил Кинан.

Главные актеры:

Генри Лоффул;

Мэгги Смит;

Кристен Уиг.

Мальчик Николас отправляется в заснеженную Лапландию, чтобы найти своего отца и спасти надежду для всего мира. Замечательная сказочная история, которая переносит в магический мир рождественского чуда.

Трейлер фильма "Мальчик по имени Рождество"

7. "Старый Новый год"

Жанр: романтическая комедия.

Режиссер: Гарри Маршалл.

Главные актеры:

Сара Джессика Паркер;

Зак Эфрон;

Роберт Де Ниро;

Джессика Бил;

Хилари Суонк.

Фильм состоит из нескольких историй, которые переплетаются в Нью-Йорке накануне Нового года. В ленте показано романтику, смешные ситуации и настоящий дух праздников.

Трейлер фильма "Старый Новый год"

Напомним, что посмотреть из украинских фильмов и сериалов на Netflix.

Также Фокус писал о другом списке новогодних фильмов.