Если "Один дома" надоел: что посмотреть на Новый год 2025 (видео)
Среди актеров атмосферных картин — Сара Джессика Паркер, Роберт Де Ниро, Зак Эфрон и другие. Они "присоединятся" к вам на новогодние праздники.
Во время новогоднего периода появляется больше времени для себя и своих родных. Если под вкусные блюда хочется посмотреть что-то интересное, а традиционные фильмы уже надоели, выход есть. Фокус советует нетипичные фильмы с новогодним настроением.
1. "Крампус: похититель Рождества"
Жанр: ужасы, комедия.
Режиссер: Майкл Догерти.
Главные актеры:
- Адам Скотт;
- Тони Коллетт;
- Дэвид Кокнер.
Фильм рассказывает о семье, которая ссорится перед Рождеством, что приводит к пробуждению Крампуса — древнего демона, который наказывает тех, кто не чтит праздничный дух. Атмосфера картины сочетает юмор, триллер и рождественские традиции.
2. "Ночь перед Рождеством"
Жанр: комедия.
Режиссер: Джонатан Левин.
Главные актеры:
- Джозеф Гордон-Левитт;
- Сет Роген;
- Энтони Маки.
Трое старых друзей проводят последний Сочельник вместе, пытаясь найти легендарную вечеринку в Нью-Йорке. Фильм полон веселья, сарказма и щемящих моментов дружбы.
3. "Праздничный календарь"
Жанр: романтическая комедия.
Режиссер: Брэдли Уолш.
Главные актеры:
- Кэт Грэхем;
- Куинси Браун;
- Итан Пэк.
Фотограф, которая чувствует, что ее жизнь зашла в тупик, получает адвент-календарь, предусматривающий ее будущее. Благодаря этому волшебному подарку она открывает новые возможности и романтические отношения.
4. "Счастливого Рождества"
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Джо Свонберг.
Главные актеры:
- Анна Кендрик;
- Мелани Лински;
- Лина Данэм.
Молодая женщина Дженни после разрыва с парнем переезжает к брату и его семье. Ее беззаботный образ жизни создает напряжение, но впоследствии она помогает семье увидеть мир под новым углом.
5. "Каникулы"
Жанр: романтическая комедия.
Режиссер: Джордж Кьюкор.
Главные актеры:
- Кэтрин Хепберн;
- Кэри Грант;
- Дорис Нолан.
Классика Голливуда 30-х о мужчине, который хочет бросить бизнес, чтобы жить приключениями, и его взаимоотношениях с сестрами из богатой семьи. Это фильм с утонченным юмором и очаровательным ретро-шармом.
6. "Мальчик по имени Рождество"
Жанр: приключения, семейный.
Режиссер: Гил Кинан.
Главные актеры:
- Генри Лоффул;
- Мэгги Смит;
- Кристен Уиг.
Мальчик Николас отправляется в заснеженную Лапландию, чтобы найти своего отца и спасти надежду для всего мира. Замечательная сказочная история, которая переносит в магический мир рождественского чуда.
7. "Старый Новый год"
Жанр: романтическая комедия.
Режиссер: Гарри Маршалл.
Главные актеры:
- Сара Джессика Паркер;
- Зак Эфрон;
- Роберт Де Ниро;
- Джессика Бил;
- Хилари Суонк.
Фильм состоит из нескольких историй, которые переплетаются в Нью-Йорке накануне Нового года. В ленте показано романтику, смешные ситуации и настоящий дух праздников.
Напомним, что посмотреть из украинских фильмов и сериалов на Netflix.
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