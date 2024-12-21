И посмеяться, и поплакать: украинские фильмы и сериалы на Netflix (видео)

Среди украинских лент на платформе есть как легкие комедии, так и тяжелые документальные картины. Что-то важно посмотреть для своего саморазвития, а что-то — для отдыха.

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Все больше украинских фильмов и сериалов появляется на крупнейшей стриминговой платформе Netflix. Фокус рассказывает, на что стоит обратить внимание в первую очередь.

"20 дней в Мариуполе"

Документальный фильм Мстислава Чернова о жизни города в начале полномасштабной войны. Лента получила высокую оценку критиков и отмечена международными наградами, в частности, "Оскаром 2024". Эта картина точно не для легкого просмотра под попкорн, с высокой вероятностью вы будете плакать и тяжело воспринимать увиденное, однако "20 дней в Мариуполе" должен посмотреть каждый украинец, и не только.

Трейлер фильма "20 дней в Мариуполе"

"И будут люди"

Сериал-драма о жизни украинцев в XX веке, на фоне революций и смен власти. Картина базируется на романе Анатолия Димарова. Если вам будет интересно продолжение истории главных героев, можете обратиться ко второй книге автора, которая пока не экранизирована.

Трейлер сериала "И будут люди"

"Пульс"

Мотивационная спортивная драма, основанная на реальных событиях, о легкоатлетке, которая преодолевает препятствия после серьезной травмы. В фильме снялся Станислав Боклан.

Трейлер фильма "Пульс"

"Скажене весілля" (три части)

Легкая комедия о семейных приключениях, культурных столкновениях и свадьбах, которые идут не по плану. В ролях появились звезды украинского шоу-бизнеса.

Трейлер фильма "Скажене весілля"

"Слуга народа"

Популярный комедийный сериал с Владимиром Зеленским в главной роли. Он играет учителя, который внезапно становится президентом Украины. Сериал известен и за пределами Украины, поскольку актер действительно стал главой государства в 2019 году.

Трейлер сериала "Слуга народа"

"Максим Оса: Золото Песиголовця"

Исторический детектив о приключениях казака, которому нужно найти похищенное золото и восстановить свою честь. События разворачиваются в XVII веке.

Вскоре лента исчезнет с платформы.

Трейлер фильма "Максим Оса: Золото Песиголовця"

"Борщ. Секретный ингредиент"

Документальный фильм о традиционном украинском борще, который исследует культурные и кулинарные особенности этого блюда через путешествия по разным регионам Украины.

Трейлер фильма "Борщ. Секретный ингредиент"

"Я, Надія"

Сериал, который показывает борьбу украинки за жизнь и свободу. Основан на реальных событиях военного периода. В основе картины — реальные события в Харькове, в частности история работницы экстренной медицинской помощи Анны Андрющенко. Съемки проходили в Харькове и Ирпене.

Трейлер сериала "Я, Надія"

"Мама"

Трогательная история о материнской любви, которая проходит испытание войной. Фильм отражает драматическую судьбу семей, пострадавших в результате войны.

Трейлер сериала "Мама"

"Люксембург, Люксембург"

Комедия с драматическими нотками о братьях, которые отправляются в Люксембург, чтобы увидеть отца перед его смертью. Фильм получил популярность благодаря необычному юмору и актуальным темам.

Трейлер фильма "Люксембург, Люксембург"

"Памфир"

Фильм рассказывает историю Леонида, известного как Памфир, который возвращается к своей семье после длительного отсутствия. Он пытается обеспечить лучшее будущее для сына, но сталкивается с необходимостью возвращаться к прошлым незаконным делам из-за сложных обстоятельств.

Картина поражает своим кинематографическим стилем, элементами украинского фольклора (в частности, традиции Маланки) и драматизмом.

Трейлер фильма "Памфир"

"Довбуш"

Фильм изображает жизнь легендарного карпатского опришка Олексы Довбуша, который стал символом борьбы за свободу и справедливость в XVIII веке. История фокусируется на противостоянии Довбуша польской шляхте, его личной жизни и жертвах ради общества.

"Довбуш" поражает масштабными батальными сценами, эмоциональной игрой актеров и величественной природой Карпат. Фильм стал одним из самых дорогих в истории украинского кино, и его выход был долгожданным. Картина сочетает историческую правдивость с художественным переосмыслением.

Трейлер фильма "Довбуш"

Напомним, что посмотреть в семейном кругу зимой 2024 года.

Также Фокус писал об украинском сериале "Прикордонники", который также можно посмотреть на Netflix.