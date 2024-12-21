І посміятися, і поплакати: українські фільми та серіали на Netflix (відео)

Серед українських стрічок на платформі є як легкі комедії, так і важкі документальні картини. Щось важливо подивитися для свого саморозвитку, а щось — для відпочинку.

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Усе більше українських фільмів та серіалів зʼявляється на найбільшій стримінговій платформі Netflix. Фокус розповідає, на що варто звернути увагу в першу чергу.

"20 днів у Маріуполі"

Документальний фільм Мстислава Чернова про життя міста на початку повномасштабної війни. Стрічка отримала високу оцінку критиків та відзначена міжнародними нагородами, зокрема, "Оскаром 2024". Ця картина точно не для легкого перегляду під попкорн, з високою ймовірністю ви будете плакати та важко сприймати побачене, проте "20 днів у Маріуполі" повинен переглянути кожен українець, і не тільки.

Трейлер фільму "20 днів у Маріуполі"

"І будуть люди"

Серіал-драма про життя українців у XX столітті, на тлі революцій і змін влади. Картина базується на романі Анатолія Дімарова​. Якщо вам буде цікаве продовження історії головних героїв, можете звернутися до другої книги автора, яка поки не екранізована.

Трейлер серіалу "І будуть люди"

"Пульс"

Мотиваційна спортивна драма, заснована на реальних подіях, про легкоатлетку, яка долає перешкоди після серйозної травми​. У фільмі знявся Станіслав Боклан.

Трейлер фільму "Пульс"

"Скажене весілля" (три частини)

Легка комедія про сімейні пригоди, культурні зіткнення та весілля, які йдуть не за планом​. У ролях зʼявилися зірки українського шоу-бізнесу.

Трейлер фільму "Скажене весілля"

"Слуга народу"

Популярний комедійний серіал із Володимиром Зеленським у головній ролі. Він грає вчителя, який раптово стає президентом України. Серіал відомий і за межами України, оскільки актор справді став главою держави у 2019 році.

Трейлер серіалу "Слуга народу"

"Максим Оса: Золото Песиголовця"

Історичний детектив про пригоди козака, якому потрібно знайти викрадене золото і відновити свою честь. Події розгортаються у XVII столітті​.

Незабаром стрічка зникне з платформи.

Трейлер фільму "Максим Оса: Золото Песиголовця"

"Борщ. Секретний інгредієнт"

Документальний фільм про традиційний український борщ, який досліджує культурні та кулінарні особливості цієї страви через подорожі різними регіонами України​.

Трейлер фільму "Борщ. Секретний інгредієнт"

"Я, Надія"

Серіал, який показує боротьбу українки за життя і свободу. Заснований на реальних подіях воєнного періоду​. В основі картини — реальні події у Харкові, зокрема історія працівниці екстреної медичної допомоги Анни Андрющенко. Зйомки проходили у Харкові та Ірпені.

Трейлер серіалу "Я, Надія"

"Мама"

Зворушлива історія про материнську любов, яка проходить випробування війною. Фільм відображає драматичну долю родин, постраждалих унаслідок війни​.

Трейлер серіалу "Мама"

"Люксембург, Люксембург"

Комедія з драматичними нотками про братів, які вирушають у Люксембург, щоб побачити батька перед його смертю. Фільм отримав популярність завдяки незвичайному гумору та актуальним темам.

Трейлер фільму "Люксембург, Люксембург"

"Памфір"

Фільм розповідає історію Леоніда, відомого як Памфір, який повертається до своєї родини після тривалої відсутності. Він намагається забезпечити краще майбутнє для сина, але зіштовхується з необхідністю повертатися до минулих незаконних справ через складні обставини.

Картина вражає своїм кінематографічним стилем, елементами українського фольклору (зокрема, традиції Маланки) та драматизмом.

Трейлер фільму "Памфір"

"Довбуш"

Фільм зображує життя легендарного карпатського опришка Олекси Довбуша, який став символом боротьби за свободу та справедливість у XVIII столітті. Історія фокусується на протистоянні Довбуша польській шляхті, його особистому житті та жертвах заради громади.

"Довбуш" вражає масштабними батальними сценами, емоційною грою акторів і величною природою Карпат. Фільм став одним із найдорожчих в історії українського кіно, і його вихід був довгоочікуваним. Картина поєднує історичну правдивість із художнім переосмисленням.

Трейлер фільму "Довбуш"

Нагадаємо, що подивитися в сімейному колі взимку 2024.

Також Фокус писав про український серіал "Прикордонники", який також можна переглянути на Netflix.