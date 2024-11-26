Серіал "Прикордонники": про що сюжет, хто актори і де дивитись всі серії (відео)

Захоплива історія про молодих захисників кордонів, що не залишить нікого байдужими. Зйомки першого серіалу про прикордонників були фізично виснажливими, адже влітку знімали зимові сцени.

"Прикордонники" — перший український серіал про захисників кордону. Він присвячений курсантам Національної академії Державної прикордонної служби України. Фокус зібрав інформацію про сюжет картини, творчу команду і де можна подивитися захопливий телесеріал "Прикордонники".

Про що серіал "Прикордонники"

По сюжету картини, події починаються незадовго до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, а саме 2021 року. Молоді хлопці та дівчата з різних куточків нашої країни вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України. Далі вони знайомляться зі своїм суворим наставником — героєм АТО Іваном Криницьким. Він має власну методику та робить з вчорашньої "дворової шпани" справжніх бойових офіцерів, готуючи їх до можливих викликів на службі. Захоплива історія про молодих хлопців та дівчат, які обрали для себе шлях захисників кордонів, що не залишить нікого байдужими.

Творча команда серіала про курсантів-прикордонників

Сценарій написали Микола Куцик, Ярослав Стень, Богдан Гациляк та Кирило Тимченко, які консультувалися з військовими та прикордонниками. Режисером картини став Олексій Єсаков. Головну роль зіграв актор, діючий військовий Володимир Ращук, який також був консультантом з військових питань. В серіалі свої ролі виконали: Євген Ламах, Катерина Варченко, Анастасія Іванюк, Анастасія Нестеренко, Ігор Портянко, Андрій Самінін та інші.

Відомо, що зйомки першого серіалу про прикордонників були фізично виснажливими, адже влітку знімали зимові сцени. Надворі була спека, а всі актори були одягнуті в зимовий одяг: вони бігали лісом в зимових куртках, штанях, флісках і броніках.

Де дивись серіал "Прикордонники"

Перший сезон українського серіал "Прикордонники" 2024 року, який наразі складається з 12 серій, онлайн у хорошій якості можна дивитись на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ. Також він доступний на STB, Web, Smart TV, iOS, Android, Android TV, Apple TV. Окрім того, 29 листопада на глядачів очікує продовження — на екрани вийде 13 серія. "Прикордонники" вже встигли отримати схвальні відгуки як критиків, так і шанувальників кіно. На платформі IMDb серіал має досить високий рейтинг — 8,5 балів.

Нагадаємо, 7 листопада Фокус писав про новий український серіал "Реванш", який обіцяє стати справжнім телевізійним хітом.