Сериал "Прикордонники": о чем сюжет, кто актеры и где смотреть все серии (видео)

Увлекательная история о молодых защитниках границ, которая не оставит никого равнодушными. Съемки первого сериала о пограничниках были физически изнурительными, ведь летом снимали зимние сцены.

"Прикордонники" — первый украинский сериал о защитниках границы. Он посвящен курсантам Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. Фокус собрал информацию о сюжете картины, творческой команде и где можно посмотреть увлекательный телесериал "Прикордонники".

О чем сериал "Прикордонники"

По сюжету картины, события начинаются незадолго до полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, а именно 2021 года. Молодые ребята из разных уголков нашей страны поступают в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины. Далее они знакомятся со своим строгим наставником — героем АТО Иваном Криницким. Он имеет собственную методику и делает из вчерашней "дворовой шпаны" настоящих боевых офицеров, готовя их к возможным вызовам на службе. Увлекательная история о молодых парнях и девушках, которые выбрали для себя путь защитников границ, не оставит никого равнодушными.

Творческая команда сериала о курсантах-пограничниках

Сценарий написали Николай Куцик, Ярослав Стень, Богдан Гациляк и Кирилл Тимченко, которые консультировались с военными и пограничниками. Режиссером картины стал Алексей Есаков. Главную роль сыграл актер, действующий военный Владимир Ращук, который также был консультантом по военным вопросам. В сериале свои роли исполнили: Евгений Ламах, Екатерина Варченко, Анастасия Иванюк, Анастасия Нестеренко, Игорь Портянко, Андрей Саминин и другие.

Известно, что съемки первого сериала о пограничниках были физически изнурительными, ведь летом снимали зимние сцены. На улице была жара, а все актеры были одеты в зимнюю одежду: они бегали по лесу в зимних куртках, штанах, флисках и брониках.

Где смотреть сериал "Прикордонники"

Первый сезон украинского сериал "Прикордонники" 2024 года, который сейчас состоит из 12 серий, онлайн в хорошем качестве можно смотреть на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ. Также он доступен на STB, Web, Smart TV, iOS, Android, Android TV, Apple TV. Кроме того, 29 ноября зрителей ожидает продолжение — на экраны выйдет 13 серия. "Прикордонники" уже успели получить положительные отзывы как критиков, так и поклонников кино. На платформе IMDb сериал имеет достаточно высокий рейтинг — 8,5 баллов.

Напомним, 7 ноября Фокус писал о новом украинском сериале "Реванш", который обещает стать настоящим телевизионным хитом.