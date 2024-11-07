Новый украинский сериал "Реванш": о чем сюжет, кто актеры и где смотреть новые серии (видео)

Сериал "Реванш" обещает стать настоящим телевизионным хитом. История о любови, предательстве, интригах и отчаянной борьбе за справедливость сможет увлечь самого требовательного зрителя.

Недавно в Украине вышел новый драматический сериал "Реванш", который уже успел покорить сердца зрителей. История женщины, которая, попав в центр опасных интриг, теряет все, но не веру в себя увлекла украинцев. Фокус собрал информацию о сюжете картины, актерском составе и где можно посмотреть захватывающий телесериал "Реванш".

О чем новый украинский сериал "Реванш"

По сюжету, главная героиня — талантливая и амбициозная молодая женщина Валентина, мечтающая добиться успеха в науке. В какой-то момент ее жизнь переворачивается с ног на голову — она попадает в центр опасных интриг. В преддверии своего 23-го дня рождения Валентина сталкивается с предательством людей, которым доверяла больше всего. Ее двоюродная сестра подставляет девушку, в результате чего она оказывается в тюрьме. В результате героиня теряет все, что имело значение в ее жизни: возлюбленного, родной дом и доверие окружающих. Однако Валентина не сдается. Она вступает в беспощадную борьбу за справедливость, пытаясь восстановить свою репутацию и найти того, кто ее предал. При этом, Валентина понимает, что в ожесточенной борьбе главное – не потерять себя, веру в людей и настоящую любовь.

Чему может научить украинский сериал "Реванш"

Актер Евгений Лисничий, который сыграл в сериале "Реванш" влюбленного в Валентину героя по имени Роман немного рассказал о своем персонаже: "Наверное, главный месседж, который доносит Роман это то, что никогда не поздно исправить свою ошибку. Это, как с разбитой вазой: ты ее уже не склеишь, но, как минимум, очистишь свою совесть на какой-то процент…Всегда есть что-то хорошее и есть что-то плохое. Мой персонаж это хорошо подчеркивает. Любовь победит все. И это действительно так. Если вы в этом не убедились, так сериал поможет это понять".

Премьера сериала Реванш: кто из актеров участвует

Главным продюсером и автором сценария украинского сериала "Реванш" выступила Татьяна Гнедаш, режиссером стал Олег Туранский. Главные роли исполнили известные украинские актеры: Анна Сердюк, Евгений Лесничий, Клавдия Дрозд, Александр Соколов, Алексей Нагрудный, Дарья Трегубова, Валентин Томусяк и другие.

Украинский сериал Реванш: смотреть онлайн

Телесериал "Реванш" транслируют с понедельника по четверг в 20:00 на 1+1 Украина. Кроме того, ленту можно будет смотреть онлайн на официальном сайте 1plus1 или же на YouTube-канале 1+1 Украина.

Украинский сериал "Реванш" состоит из 24 серий и каждая из них – это новый поворот сюжета, который не оставит вас равнодушными.

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