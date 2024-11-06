"Не просто фильм": на премьере фильма "Буча" в Киеве заметили Наева и Беленюка (фото)

Премьера чувственной ленты собрала не только селебрити, блогеров и журналистов на красной дорожке, но и военных, волонтеров и жителей Бучи, Ирпеня и Ворзеля.

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5 ноября в Киеве состоялся премьерный показ полнометражного фильма "Буча", рассказывающего реальную историю известного волонтера Константина Гудаускаса. Фокус побывал на событии, которое прошло в ТРЦ "Гулливер".

Константин Гудаускас является гражданином Казахстана, который с 2021 года живет в Украине. Именно казахстанский паспорт помогал ему преодолевать российские блокпосты и эвакуировать людей. Во время российской оккупации Киевщины весной 2022 года он спас более 200 мирных жителей, в частности семью украинского композитора Игоря Поклада.

"Буча — это не просто фильм, это глубокое исследование мужества и единения украинцев во времена войны. Целью ленты является, в частности, подчеркивание силы любви, стойкости и неравнодушия, напоминание о важности единения в преодолении коллективной травмы", — отмечают авторы картины.

Фильм осторожно ведет зрителя через известные всем тяжелые события, стремясь избежать ретравматизирующих сцен. Для этого на съемочной площадке присутствовали психологи. Также в съемках команде помогало Главное Управление Разведки, консультируя съемочную группу, предоставляя материалы и военную технику.

"Украина в своей стойкости, мужестве и единстве стала примером для всего мира. "Буча" освещает не только зло, с которым мы столкнулись, но и свет, которым стала Украина. Сохранение этого света для будущих поколений — важнейшая задача сегодняшнего дня", — подчеркивают авторы фильма.

Первыми увидеть фильм пришли: сам Константин Гудаускас, жители освобожденных Бучи, Ирпеня и Ворзеля, военные и волонтеры, а также олимпийский чемпион Жан Беленюк, актеры Андрей Исаенко, Юрий Великий, Степан Казанин, музыканты Саша Кольцова (группа "Крихітка"), Анна Завальская, ведущие Соломия Витвицкая, Владимир Остапчук, и многие другие.

Станислав Тиунов Фото: fex.net

Марина Аристова Фото: fex.net

Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев Фото: David Neparidze

Спортсмен, политик Жан Беленюк Фото: B&H Film

Актер Андрей Исаенко Фото: pixieset.com

"Этот фильм пробуждает как боль, так и гордость. Не забирает надежду, а, наоборот, усиливает веру в людей. Возвращает нас к началу 2022 года, когда мы, как никогда раньше, были едины. Если мы и теперь будем оставаться сильными вместе в нашей борьбе, мы победим.", — поделились первыми впечатлениями зрители ленты.

В зале также присутствовала Ольга, дочь Ирины Филькиной, именно фотография ее руки с красным лаком стала одним из символов трагедии Бучи. "Этот фильм показывает настоящую человеческую натуру. И сейчас он нам, украинцам, очень нужен. К сожалению, все то добро, которое объединило нас тогда против врага, сейчас забывается, и это разъединяет нас. Но если каждый человек задумается не только о том, что было пережито, но и о своем и нашем общем будущем — мы победим в этой войне.", — отметила Ольга.

Реплика главного героя в финале фильма резонирует с этими настроениями: "Украинцы приняли бой. Они показали всем, как надо жить. Они доказали, что лучше жить в темноте, но со светом в сердце. В холоде, но с теплом в душе. Они не сбежали. И я тоже больше никогда не буду убегать".

Вячеслав Довженко Фото: fex.net

Анна Завальская Фото: fex.net

Сам Константин Гудаускас подчеркивает важность не останавливаться в борьбе и помощи друг другу: "Фильм о том, как мы весной 2022 года, объединившись, смогли дать отпор врагу. Для меня ничего не закончилось. Я продолжаю делать все то же самое, и приглашаю всех."

Мировая премьера "Бучи" состоялась на Варшавском кинофестивале, где фильм занял второе место по зрительским симпатиям. В украинских кинотеатрах картину можно будет увидеть уже с 7 ноября.

Главную роль в фильме исполнил известный польский актер театра и кино Цезарий Лукашевич. Также роли в ленте сыграли Вячеслав Довженко, Артемий Егоров, Сергей Стрельников, Александр Печерица, Анастасия Нестеренко, Никон Федотов, Сергей Смиян, Татьяна Вашневская и другие. Режиссером ленты выступил Станислав Тиунов, сценаристом и продюсером — Александр Щур.

Музыку к фильму написал азербайджанский композитор и продюсер, победитель Евровидения Иса Меликов. Автором официального саундтрека "Квітень" стал украинский музыкант Роман Бахарев и группа BAH.ROMA.

Ранее Фокус писал о премьере фильма "Время жить".