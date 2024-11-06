"Не просто фільм": на прем'єрі фільму "Буча" в Києві помітили Наєва та Беленюка (фото)

Прем'єра чуттєвої стрічки зібрала не лише селебріті, блогерів і журналістів на червоній доріжці, а й військових, волонтерів та мешканців Бучі, Ірпеня і Ворзеля.

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5 листопада в Києві відбувся прем'єрний показ повнометражного фільму "Буча", що розповідає реальну історію відомого волонтера Костянтина Гудаускаса. Фокус побував на події, яка відбулася в ТРЦ "Гулівер".

Костянтин Гудаускас є громадянином Казахстану, який з 2021 року живе в Україні. Саме казахстанський паспорт допомагав йому долати російські блокпости та евакуювати людей. Під час російської окупації Київщини навесні 2022 року він врятував понад 200 мирних жителів, зокрема родину українського композитора Ігоря Поклада.

"Буча — це не просто фільм, це глибоке дослідження мужності та єднання українців у часи війни. Метою стрічки є, зокрема, підкреслення сили любові, стійкості та небайдужості, нагадування про важливість єднання в подоланні колективної травми", — зазначають автори картини.

Фільм обережно веде глядача через відомі всім важкі події, прагнучи уникнути ретравматизуючих сцен. Для цього на знімальному майданчику були присутні психологи. Також у зйомках команді допомагало Головне Управління Розвідки, консультуючи знімальну групу, надаючи матеріали та військову техніку.

"Україна у своїй стійкості, мужності та єдності стала прикладом для всього світу. "Буча" висвітлює не тільки зло, з яким ми зіткнулися, а й світло, яким стала Україна. Збереження цього світла для майбутніх поколінь — найважливіше завдання сьогодення", — підкреслюють автори фільму.

Першими побачити фільм прийшли: сам Костянтин Гудаускас, мешканці визволених Бучі, Ірпеня та Ворзеля, військові та волонтери, а також олімпійський чемпіон Жан Беленюк, актори Андрій Ісаєнко, Юрій Великий, Степан Казанін, музиканти Саша Кольцова (гурт "Крихітка"), Ганна Завальська, ведучі Соломія Вітвіцька, Володимир Остапчук, та багато інших.

Станіслав Тіунов Фото: fex.net

Марина Арістова Фото: fex.net

Генерал-лейтенант ЗСУ Сергій Наєв Фото: David Neparidze

Спортсмен, політик Жан Беленюк Фото: B&H Film

Актор Андрій Ісаєнко Фото: pixieset.com

"Цей фільм пробуджує як біль, так і гордість. Не забирає надію, а, навпаки, посилює віру в людей. Повертає нас до початку 2022 року, коли ми, як ніколи раніше, були єдині. Якщо ми й тепер залишатимемося сильними разом у нашій боротьбі, ми переможемо.", — поділилися першими враженнями глядачі стрічки.

У залі також була присутня Ольга, донька Ірини Фількіної, саме фотографія її руки з червоним лаком стала одним із символів трагедії Бучі. "Цей фільм показує справжню людську натуру. І зараз він нам, українцям, дуже потрібен. На жаль, усе те добро, яке об'єднало нас тоді проти ворога, зараз забувається, і це роз'єднує нас. Але якщо кожна людина замислиться не тільки про те, що було пережито, а й про своє та наше спільне майбутнє — ми переможемо в цій війні.", — зазначила Ольга.

Репліка головного героя у фіналі фільму резонує з цими настроями: "Українці прийняли бій. Вони показали всім, як треба жити. Вони довели, що краще жити в темряві, але зі світлом у серці. У холоді, але з теплом у душі. Вони не втекли. І я теж більше ніколи не буду тікати".

В'ячеслав Довженко Фото: fex.net

Анна Завальська Фото: fex.net

Сам Костянтин Гудаускас наголошує на важливості не зупинятися в боротьбі та допомозі одне одному: "Фільм про те, як ми навесні 2022 року, об'єднавшись, змогли дати відсіч ворогу. Для мене нічого не закінчилося. Я продовжую робити все те ж саме, і запрошую всіх."

Світова прем'єра "Бучі" відбулася на Варшавському кінофестивалі, де фільм посів друге місце за глядацькими симпатіями. В українських кінотеатрах картину можна буде побачити вже з 7 листопада.

Головну роль у фільмі виконав відомий польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич. Також ролі у стрічці зіграли В'ячеслав Довженко, Артемій Єгоров, Сергій Стрельников, Олександр Печериця, Анастасія Нестеренко, Никон Федотов, Сергій Сміян, Тетяна Вашневська та інші. Режисером стрічки виступив Станіслав Тіунов, сценаристом і продюсером — Олександр Щур.

Музику до фільму написав азербайджанський композитор і продюсер, переможець Євробачення Іса Меліков. Автором офіційного саундтреку "Квітень" став український музикант Роман Бахарєв і гурт BAH.ROMA.

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Час жити".