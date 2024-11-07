Новий український серіал "Реванш": про що сюжет, хто актори і де дивитися нові серії (відео)

Серіал "Реванш" обіцяє стати справжнім телевізійним хітом. Історія про кохання, зраду, інтриги та відчайдушну боротьбу за справедливість зможе захопити найвибагливішого глядача.

Нещодавно в Україні вийшов новий драматичний серіал "Реванш", який вже встиг підкорити серця глядачів. Історія жінки, яка, потрапивши в центр небезпечних інтриг, втрачає все, але не віру в себе захопила українців. Фокус зібрав інформацію про сюжет картини, акторський склад і де можна подивитися захопливий телесеріал "Реванш".

Про що новий український серіал "Реванш"

За сюжетом, головна героїня — талановита й амбітна молода жінка Валентина, яка мріє досягти успіху в науці. У якийсь момент її життя перевертається з ніг на голову — вона потрапляє в центр небезпечних інтриг. Напередодні свого 23-го дня народження Валентина стикається зі зрадою людей, яким довіряла найбільше. Її двоюрідна сестра підставляє дівчину, внаслідок чого вона опиняється у в'язниці. У результаті героїня втрачає все, що мало значення в її житті: коханого, рідний дім і довіру оточуючих. Однак Валентина не здається. Вона вступає в нещадну боротьбу за справедливість, намагаючись відновити свою репутацію і знайти того, хто її зрадив. При цьому, Валентина розуміє, що в запеклій боротьбі головне — не втратити себе, віру в людей і справжнє кохання.

Чого може навчити український серіал "Реванш"

Актор Євген Лісничий, який зіграв у серіалі "Реванш" закоханого у Валентину героя на ім'я Роман, трохи розповів про свого персонажа: "Напевно, головний меседж, який доносить Роман, це те, що ніколи не пізно виправити свою помилку. Це, як із розбитою вазою: ти її вже не склеїш, але, щонайменше, очистиш своє сумління на якийсь відсоток... Завжди є щось хороше і є щось погане. Мій персонаж це добре підкреслює. Любов переможе все. І це справді так. Якщо ви в цьому не переконалися, то серіал допоможе це зрозуміти".

Прем'єра серіалу Реванш: хто з акторів бере участь

Головним продюсером і автором сценарію українського серіалу "Реванш" виступила Тетяна Гнєдаш, режисером став Олег Туранський. Головні ролі виконали відомі українські актори: Анна Сердюк, Євген Лісничий, Клавдія Дрозд, Олександр Соколов, Олексій Нагрудний, Дар'я Трегубова, Валентин Томусяк та інші.

Український серіал Реванш: дивитися онлайн

Телесеріал "Реванш" транслюють з понеділка по четвер о 20:00 на 1+1 Україна. Крім того, стрічку можна буде дивитися онлайн на офіційному сайті 1plus1 або ж на YouTube-каналі 1+1 Україна.

Український серіал "Реванш" складається з 24 серій і кожна з них — це новий поворот сюжету, який не залишить вас байдужими.

Нагадаємо, 6 листопада Фокус писав про те, що на прем'єрі фільму "Буча" в Києві помітили Наєва і Беленюка.