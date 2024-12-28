Якщо "Сам удома" набрид: що подивитися на Новий рік 2025 (відео)

Серед акторів атмосферних картин — Сара Джессіка Паркер, Роберт Де Ніро, Зак Ефрон та інші. Вони "приєднаються" до вас на новорічні свята.

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Під час новорічного періоду зʼявляється більше часу для себе та своїх рідних. Якщо під смачні страви хочеться подивитися щось цікаве, а традиційні фільми вже набридли вихід є. Фокус радить нетипові фільми з новорічним настроєм.

1. "Крампус: викрадач Різдва"

Жанр: жахи, комедія.

Режисер: Майкл Догерті.

Головні актори:

Адам Скотт;

Тоні Коллетт;

Девід Кокнер.

Фільм розповідає про родину, яка свариться перед Різдвом, що призводить до пробудження Крампуса — стародавнього демона, який карає тих, хто не шанує святковий дух. Атмосфера картини поєднує гумор, трилер і різдвяні традиції.

Трейлер фільму "Крампус"

2. "Ніч перед Різдвом"

Жанр: комедія.

Режисер: Джонатан Левін.

Головні актори:

Джозеф Гордон-Левітт;

Сет Роген;

Ентоні Макі.

Троє старих друзів проводять останній Святвечір разом, намагаючись знайти легендарну вечірку в Нью-Йорку. Фільм сповнений веселощів, сарказму і щемливих моментів дружби.

Трейлер фільму "Ніч перед Різдвом"

3. "Святковий календар"

Жанр: романтична комедія.

Режисер: Бредлі Волш.

Головні актори:

Кет Грехем;

Квінсі Браун;

Ітан Пек.

Фотографка, яка відчуває, що її життя зайшло в глухий кут, отримує адвент-календар, що передбачає її майбутнє. Завдяки цьому чарівному подарунку вона відкриває нові можливості та романтичні стосунки.

Трейлер фільму "Святковий календар"

4. "Щасливого Різдва"

Жанр: драма, комедія.

Режисер: Джо Свонберг.

Головні актори:

Анна Кендрік;

Мелані Лінскі;

Ліна Данем.

Молода жінка Дженні після розриву з хлопцем переїжджає до брата і його сім'ї. Її безтурботний спосіб життя створює напругу, але згодом вона допомагає родині побачити світ під новим кутом.

Трейлер фільму "Щасливого Різдва"

5. "Канікули"

Жанр: романтична комедія.

Режисер: Джордж К'юкор.

Головні актори:

Кетрін Гепберн;

Кері Грант;

Доріс Нолан.

Класика Голлівуду 30-х про чоловіка, який хоче покинути бізнес, щоб жити пригодами, і його взаємини із сестрами з багатої родини. Це фільм із витонченим гумором і чарівним ретро-шармом.

Трейлер фільму "Канікули"

6. "Хлопчик на імʼя Різдво"

Жанр: пригоди, сімейний.

Режисер: Гіл Кінан.

Головні актори:

Генрі Лоффул;

Меггі Сміт;

Крістен Віг.

Хлопчик Ніколас вирушає у засніжену Лапландію, щоб знайти свого батька і врятувати надію для всього світу. Чудова казкова історія, що переносить у магічний світ різдвяного дива.

Трейлер фільму "Хлопчик на імʼя Різдво"

7. "Старий Новий рік"

Жанр: романтична комедія.

Режисер: Гаррі Маршалл.

Головні актори:

Сара Джессіка Паркер;

Зак Ефрон;

Роберт Де Ніро;

Джессіка Біл;

Гіларі Свонк.

Фільм складається з кількох історій, які переплітаються в Нью-Йорку напередодні Нового року. У стрічці показано романтику, смішні ситуації та справжній дух свят.

Трейлер фільму "Старий Новий рік"

Нагадаємо, що подивитися з українських фільмів та серіалів на Netflix.

Також Фокус писав про інший список новорічних фільмів.