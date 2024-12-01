Найкращі драми 2024: емоційне напруження, захопливий сюжет і несподівана розв'язка (відео)

Любителів кіно часто приваблюють фільми, в яких розказані складні долі людей. Кіностудії всього світу знімають драматичні фільми, які захоплюють своїм сюжетом і чудовою грою акторів.

Як кінематографічний жанр, драма протягом багатьох років захоплює серця любителів зворушливих історій. Фокус підготував список найнапруженіших і найцікавіших драматичних фільмів, що вийшли на екрани у 2024 році.

Дівчина і море

Гертруда Едерле з Нью-Йорка в 9-річному віці стає свідком пожежі на поромі, в якій загинули багато жінок, які не вміли плавати. З цього моменту вона починає старанно тренуватися і стає триразовою призеркою з плавання в літніх Олімпійських іграх 1924 року в Парижі. Гертруда ставить перед собою завдання першою серед жінок переплисти протоку Ла-Манш, що до неї зуміли зробити тільки п'ять чоловіків. Спортсменка долає багато перешкод на своєму шляху: вона бореться зі стихією та підступними інтригами.

Режисером картини став Хоакім Роннінг, ролі виконали: Дейзі Рідлі, Стівен Грем, Кім Боднія, Крістофер Екклстон, Тільда Кобом-Герві, Шан Кліффорд та інші.

Насіння священного інжиру

Юрист і держслужбовець з Тегерана Іман отримує довгоочікуване підвищення і стає слідчим Ісламського революційного суду. Завдяки своїй високій посаді він може забезпечити своїй родині заможне та комфортне життя. У країні розгораються антиурядові протести, і він за наказом начальства змушений щодня підписувати кілька сотень смертних вироків. Дії свого батька засуджують його доньки, а незабаром у будинку зникає табельна зброя — ситуація в родині стає напруженою до межі.

Режисером драматичної стрічки виступив Мухаммад Русалоф. Ролі виконали такі актори: Сохейла Голестані, Місса Зарех, Махса Ростамі, Сетарех Малек, Мохаммад Камал Елаві та інші.

Примарне світло

Головний герой картини Ден — нудний чоловік у роках. Останнім часом він постійно перебуває в роздумах, хоча особливо ні про що серйозне не розмірковує. Він любить життя, просто не зовсім розуміє для чого це взагалі треба. Разом з ним живуть дружина і дочка-старшокласниця, яка постійно створює проблеми своїм батькам. Одного разу випадок зводить його з жінкою, яка просить його взяти участь у театральній постановці, замінивши актора, який не прийшов на репетицію, і життя його змінюється кардинальним чином.

Картину зняли режисери Келлі О'Салліван і Алекс Томпсон. Ролі виконали: Кіт Капферер, Кетерін Капферер, Тара Меллен, Доллі де Леон, Ханна Дворкін, Декстер Золлікоффер та інші.

Звичайні ангели

За сюжетом, історія розгортається 1993 року в Луїсвіллі, штат Кентуккі. Перукарка-невдаха з алкогольною залежністю Шерон Стівс марно марнує своє життя. Усе кардинально змінюється, коли жінці трапляється на очі газетна стаття про маленьку дівчинку, яка потребує термінової пересадки печінки. Шерон починає масштабну компанію зі збору грошей на лікування дитини, щоб врятувати 5-річну Мішель Шмітт, намагається достукатися до кожного небайдужого жителя міста.

Режисером драматичної американської картини виступив Джон Ганн, ролі виконали: Гіларі Суенк, Алан Річсон, Емілі Мітчелл, Скайвокер Г'юз, Ненсі Тревіс, Тамала Джонс та інші.

Материнський інстинкт

Дії картини відбуваються в 1960-ті роки в США. Найкращі подруги Еліс і Селін ведуть щасливий спосіб життя зі своїми чоловіками і синами-однолітками — Максом і Тео. Еліс ретельно приховує проблеми з психічним здоров'ям свого сина. Стосунки двох жінок руйнуються, коли Макс помирає внаслідок нещасного випадку. Вони віддаляються одна від одної, а підозри і прогресуюча параноя руйнують узи їхньої дружби.

У картині режисера Бенуа Деломма знялися такі актори: Джессіка Честейн, Енн Гетевей, Імон Патрік О'Коннелл, Андерс Даніелсен Льє, Каролін Лагерфельт, Мішель Сантьяго та інші.

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