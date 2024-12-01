Лучшие драмы 2024: эмоциональный накал, захватывающий сюжет и неожиданную развязка (видео)

Любителей кино часто привлекают фильмы, в которых рассказаны сложные судьбы людей. Киностудии всего мира снимают драматические фильмы, которые захватывают своим сюжетом и замечательной игрой актеров.

Как кинематографический жанр, драма в течение многих лет увлекает сердца любителей трогательных историй. Фокус подготовил список самых напряженных и интересных драматических фильмов, вышедших на экраны в 2024 году.

Девушка и море

Гертруда Эдерле из Нью-Йорка в 9-летнем возрасте оказывается свидетельницей пожара на пароме, в котором погибли многое женщины, не умеющие плавать. С этого момента она начинает усердно тренироваться и становится трехкратной призершей по плаванию в летних Олимпийских играх 1924 года в Париже. Гертруда ставит перед собой задачу первой среди женщин переплыть пролив Ла-Манш, что до нее сумели сделать только пять мужчин. Спортсменка преодолевает много препятствий на своем пути: она борется со стихией и коварными интригами.

Режиссером картины стал Хоаким Роннинг, роли исполнили: Дэйзи Ридли, Стивен Грэм, Ким Бодния, Кристофер Экклстон, Тильда Кобэм-Херви, Шан Клиффорд и другие.

Семя священного инжира

Юрист и госслужащий из Тегерана Иман получает долгожданное повышение и становится следователем Исламского революционного суда. Благодаря своей высокой должности он может обеспечить своей семье богатую и комфортную жизнь. В стране разгораются антиправительственные протесты, и он по приказу начальства вынужден ежедневно подписывать несколько сотен смертных приговоров. Действия своего отца осуждают его дочери, а вскоре в доме пропадает табельное оружие —обстановка в семье становится накаленной до предела.

Режиссером драматической ленты выступил Мухаммад Русалоф. Роли исполнили такие актеры: Сохейла Голестани, Мисса Зарех, Махса Ростами, Сетарех Малек, Мохаммад Камал Элави и другие.

Призрачный свет

Глвный герой картины Дэн — скучный мужчина в годах. В последнее время он постоянно находящийся в раздумьях, хотя особо ни о чем серьезном не размышляет. Он любит жизнь, просто не совсем понимает для чего это вообще надо. Вместе с ним живут жена и дочь-старшеклассница, которая постоянно создает проблемы своим родителям. Однажды случай сводит его с женщиной, которая просит его принять участие в театральной постановке, заменив не пришедшего на репетицию актера и жизнь его меняется кардинальным образом.

Картину сняли режиссеры Келли О’Салливан и Алекс Томпсон. Роли исполнили: Кит Капферер, Кэтерин Капферер, Тара Мэллен, Долли де Леон, Ханна Дворкин, Декстер Золликоффер и другие.

Обыкновенные ангелы

По сюжету, история разворачивается в 1993 году в Луисвилле, штат Кентукки. Парикмахерша-неудачница с алкогольной зависимостью Шэрон Стивс напрасно прожигает свою жизнь. Все кардинально меняется, когда женщине попадается на глаза газетная статья о маленькой девочке, которая нуждается в срочной пересадке печени. Шэрон начинает масштабную компанию по сбору денег на лечение ребенка, чтобы спасти 5-летнюю Мишель Шмитт, старается достучаться до каждого неравнодушного жителя города.

Режиссером драматической американской картины выступил Джон Ганн, роли исполнили: Хилари Суэнк, Алан Ричсон, Эмили Митчелл, Скайуокер Хьюз, Нэнси Трэвис, Тамала Джонс и другие.

Материнский инстинкт

Действия картины происходят в1960-е годы в США. Лучшие подруги Элис и Селин ведут счастливый образ жизни со своими мужьями и сыновьями-одногодками — Максом и Тео. Элис тщательно скрывает проблемы с психическим здоровьем своего сына. Отношениях двух женщин рушатся, когда Макс умирает в результате несчастного случая. Они отдаляются друг от друга, а подозрения и прогрессирующая паранойя разрушают узы их дружбы.

В картине режиссера Бенуа Деломма снялись такие актеры: Джессика Честейн, Энн Хэтэуэй, Имон Патрик О’Коннелл, Андерс Даниелсен Лье, Каролин Лагерфельт, Мишель Сантьяго и другие.

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