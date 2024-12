Криминал и супергерои: кто победил в топ 10 телесериалов 2024 по версии IMDb

Лучшая тройка телешоу 2024 года имеет рейтинг IMDb 8,7-8,9, их просмотрели от 130 до 740 тыс. зрителей. Больше всего в топ 10 — фэнтези и научной фантастики.

На портале IMDb назвали топ 10 телесериалов, которые стали наиболее популярными в 2024 году среди зрителей. Речь идет о телевизионных и потоковых шоу, которые выпустили новые эпизоды в 2024 году и занимали самые высокие позиции среди 250 млн зрителей. На самых высоких ступенях рейтинга — детективы, далее идет научная фантастика, фэнтези, комедийные боевики. Финальный рейтинг IMDb появился на портале три дня назад, 3 декабря.

В последний месяц года портал подготовил около десятка рейтингов разного назначения. Среди них — топ 10 самых популярных фильмов 2024 года, топ 10 актеров, список фильмов по рекомендациям сотрудников, список лучших фото, список лучших актеров индийского кино и список представителей шоу-бизнеса, которых не стало в текущем году.

Телесериал IMDb 2024 — самые популярные шоу

Первые три позиции топ 10.

Место 1 - Настоящий детектив (True Detective). Сериал имеет рейтинг 8,9 и 679 тыс. зрителей. В фильме рассказывается о детективе, которого играет Мэттью МакКонахи: он разгадывает тайны преступлений.

Место 2 — Парни (The Boys). Сериал имеет рейтинг 8,7 и 740 тыс. зрителей. В фильме речь идет о команде, которая пытается повлиять на людей со сверхъестественными способностями. Персонажи со сверхспособностями работают в корпорации Vought International и при этом злоупотребляют своими умениями.

Место 3 — Пингвин (The Penguin). Сериал имеет рейтинг 8,7 и 130 тыс. зрителей. События шоу происходят во вселенной DC через неделю после событий в фильме "Бэтмен". Шоуранеры показали приключения в вымышленном городе Готэме, в котором пришел к власти фантастический персонаж Освальд "Пингвин".

Телесериал IMDb 2024 — первые три места Фото: Скриншот

Позиции с четвертой по седьмую топ 10 — научная фантастика, фэнтези, историческая драма и романтически-драматическая утопия.

Место 4 — Fallout: рейтинг 8,4, зрителей 275 тыс., жанр — научная фантастика, постапокалипсис.

Место 5 — Дом дракона (House of the Dragon): рейтинг 8,3, зрителей 456 тыс., жанр — фэнтези.

Место 6 — Сёгун (Shōgun): рейтинг 8,6, зрителей 190 тыс., жанр — драма.

Место 7 — Бриджертоны (Bridgerton): рейтинг 7,4, зрителей 196 тыс., жанр — костюмированная драма.

Телесериал IMDb 2024 — места с четвертого по седьмое Фото: Скриншот

Последние три позиции топ 10 — два фэнтези и комедия.

Место 8 — Властелин колец: Кольца власти (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Рейтинг 6,9, зрителей 409 тыс., жанр — фэнтези.

Место 9 — Джентльмены (The Gentlemen): рейтинг 8,0, зрителей 147 тыс., жанр — комедийный боевик.

Место 10 — Проблема трех тел (3 Body problem): рейтинг 7,5, зрителей 150 тыс., жанр — научная фантастика.

Телесериал IMDb 2024 — последние три места Фото: Скриншот

Отметим, в ноябре Фокус писал о топ 7 сериалов, с которыми можно провести увлекательный вечер. На седьмом месте — драма "Почему женщины убивают", на первом — триллер "Чернобыль".

Напоминаем, 6 декабря Американский институт киноискусства объявил о лауреатах AFI AWARDS — десятке кинофильмов и десятке телепрограмм, которые стали лучшими.