Топ 10 найбільш популярних книг у світі в 2024 році: тенденції та огляд
У 2024 році читачі у всьому світі активно шукають нові літературні горизонти, а автори продовжують дивувати різноманіттям жанрів і тем. З огляду на популярні рейтинги, такі як New York Times Best Sellers, Goodreads Choice Awards, і Amazon Charts, можна виділити найуспішніші книги, які захопили увагу мільйонів людей.
Світові бестселери, представлені в рейтингах New York Times, пропонують різноманітні жанри й теми, які можна знайти і в українських книжкових магазинах, зокрема і в Книгарні "Є". Ось кілька найпопулярніших книг на основі різних рейтингів:
"Tom Lake" — Енн Патчетт
Це сімейна сага, що розгортається на ізольованій фермі, де мати ділиться історіями своєї молодості з трьома доньками під час пандемії. Роман досліджує теми вибору, кохання та ностальгії.
"Голлі" — Стівен Кінг
Чергова містична історія від Кінга, де головна героїня Голлі досліджує справу зниклої дівчини і натрапляє на страхітливий секрет літнього подружжя, що живе поблизу.
"The Exchange" — Джон Ґрішем
Продовження відомого роману "Фірма", де адвокат Мітч Макдір знову опиняється у центрі міжнародної змови. Інтриги та юридичні баталії — типова ґрішемівська стилістика.
"Залізне полум'я" — Ребекка Яррос
Продовження фентезійної серії про захоплюючі пригоди в чарівному світі, де герої стикаються з новими випробуваннями і політичними інтригами. Цей роман користується величезною популярністю серед шанувальників жанру.
"The Women" — Крістін Генна
Ця історія розповідає про жінок, що пережили війну у В'єтнамі. Книга відображає життєві труднощі, втрати й надію під час одного з найважчих періодів в історії США.
"You Like It Darker" — Стівен Кінг
Збірка коротких історій, де Кінг досліджує темні куточки людської психіки. Книга містить 12 новел, що зачіпають теми долі, невезіння та невідомих сил.
"House of Flame and Shadow" — Сара Дж. Маас
Третя книга у серії Crescent City. Це епічне фентезі, де герої шукають шляхи повернення до свого світу, стикаючись із складними моральними виборами та таємничими ворогами.
"Camino Ghosts" — Джон Ґрішем
Продовження пригод Брюса Кейбла, власника книжкової крамниці, який втягується у чергову загадкову історію на острові.
"Funny Story" — Емілі Генрі
Романтична комедія про заплутані стосунки двох людей, які мали на меті лише здаватися щасливими, щоб зробити своїх колишніх партнерів ревнивими, але несподівано закохалися одне в одного.
"Here One Moment" — Ліан Моріарті
Роман про життя та втрати, де герої борються із власними спогадами і намагаються знайти нові сенси після трагедії.
2024 рік відзначається великою популярністю як традиційних жанрів, таких як фентезі, трилери та драми, так і більш експериментальних робіт у форматі коротких історій та психологічних романів. Відзначаються тенденції до повернення до емоційно насичених історій з глибокими персонажами, що розкривають теми вибору, втрат і кохання.
Для складання цього рейтингу використовувалися списки таких авторитетних джерел, як New York Times та Barnes & Noble