Топ 10 найбільш популярних книг у світі в 2024 році: тенденції та огляд

У 2024 році читачі у всьому світі активно шукають нові літературні горизонти, а автори продовжують дивувати різноманіттям жанрів і тем. З огляду на популярні рейтинги, такі як New York Times Best Sellers, Goodreads Choice Awards, і Amazon Charts, можна виділити найуспішніші книги, які захопили увагу мільйонів людей.

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Світові бестселери, представлені в рейтингах New York Times, пропонують різноманітні жанри й теми, які можна знайти і в українських книжкових магазинах, зокрема і в Книгарні "Є". Ось кілька найпопулярніших книг на основі різних рейтингів:

"Tom Lake" — Енн Патчетт

Це сімейна сага, що розгортається на ізольованій фермі, де мати ділиться історіями своєї молодості з трьома доньками під час пандемії. Роман досліджує теми вибору, кохання та ностальгії.

"Голлі" — Стівен Кінг

Чергова містична історія від Кінга, де головна героїня Голлі досліджує справу зниклої дівчини і натрапляє на страхітливий секрет літнього подружжя, що живе поблизу.

"The Exchange" — Джон Ґрішем

Продовження відомого роману "Фірма", де адвокат Мітч Макдір знову опиняється у центрі міжнародної змови. Інтриги та юридичні баталії — типова ґрішемівська стилістика.

"Залізне полум'я" — Ребекка Яррос

Продовження фентезійної серії про захоплюючі пригоди в чарівному світі, де герої стикаються з новими випробуваннями і політичними інтригами. Цей роман користується величезною популярністю серед шанувальників жанру.

"The Women" — Крістін Генна

Ця історія розповідає про жінок, що пережили війну у В'єтнамі. Книга відображає життєві труднощі, втрати й надію під час одного з найважчих періодів в історії США.

"You Like It Darker" — Стівен Кінг

Збірка коротких історій, де Кінг досліджує темні куточки людської психіки. Книга містить 12 новел, що зачіпають теми долі, невезіння та невідомих сил.

"House of Flame and Shadow" — Сара Дж. Маас

Третя книга у серії Crescent City. Це епічне фентезі, де герої шукають шляхи повернення до свого світу, стикаючись із складними моральними виборами та таємничими ворогами.

"Camino Ghosts" — Джон Ґрішем

Продовження пригод Брюса Кейбла, власника книжкової крамниці, який втягується у чергову загадкову історію на острові.

"Funny Story" — Емілі Генрі

Романтична комедія про заплутані стосунки двох людей, які мали на меті лише здаватися щасливими, щоб зробити своїх колишніх партнерів ревнивими, але несподівано закохалися одне в одного.

"Here One Moment" — Ліан Моріарті

Роман про життя та втрати, де герої борються із власними спогадами і намагаються знайти нові сенси після трагедії.

2024 рік відзначається великою популярністю як традиційних жанрів, таких як фентезі, трилери та драми, так і більш експериментальних робіт у форматі коротких історій та психологічних романів. Відзначаються тенденції до повернення до емоційно насичених історій з глибокими персонажами, що розкривають теми вибору, втрат і кохання.

Для складання цього рейтингу використовувалися списки таких авторитетних джерел, як New York Times та Barnes & Noble