Важко було грати 35-річного: Том Генкс розповів про зйомки у фільмі "Тут" (відео)

Том Генкс вважає, що має досить гарний вигляд для своїх 68 років. Актор зізнався, що через вікові зміни йому стало складно грати молодих персонажів.

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Знаменитий американський актор Том Генкс в інтерв'ю Entertainment Tonight назвав "найважчий" вік, який йому довелося грати в новому фільмі "Тут".

Зірка "Форреста Гампа" зізнався: "Послухайте, мені 68 років, найважчим для мене було, коли я грав 35-річного. У моєму фактичному віці метаболізм зупиняється, гравітація починає вас руйнувати, кістки починають зношуватися, ви стоїте по-іншому.", — зізнався він.

У відповідь на комплімент про те, що він має "добрий вигляд", актор сказав: "Знаєте чому? Тому що мої діти виросли, я отримую достатньо фізичних вправ і можу правильно харчуватися. Життя — такий тягар! Але я думаю, що зараз я в хорошій формі".

Фільм "Тут", який має іншу назву "Тоді. Зараз. Потім", вийшов у кінотеатрах США 1 листопада. У ньому також знялися такі актори, як: Робін Райт, Келлі Райллі, Леслі Земекіс, Пол Беттані та Офелія Ловібонд.

Згідно з офіційним описом, у картині розповідається історія "кількох поколінь пар і сімей, які впродовж століття живуть в одному і тому ж будинку". Творчо поєднуючи традиційні ефекти гриму і "цифрове омолодження", Генкс і Райт у драмі, знятій режисером Робертом Земекісом, "плавно переходять" від підліткового віку до віку 80-річних людей похилого віку. Це не перший випадок, коли обличчя зірки "Врятувати рядового Раяна" змінили за допомогою ШІ. Так, у сценах фільму 2022 року "Людина на ім'я Отто" його обличчя було "омолоджене" за допомогою цифрових технологій і його образ мав доволі реалістичний вигляд.

Нагадаємо, у Музеї Кіноакадемії в Лос-Анджелесі відбувся спеціальний показ майбутнього фільму "Людина на ім'я Отто", де головні ролі виконали 66-річний Том Генкс, а також його 26-річний син Трумен.