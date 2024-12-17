Смерть — не конец: гений с IQ 210 объяснил, что происходит с сознанием после ухода (видео)

Крис Ланган, обладатель предполагаемого IQ 190–210, считает, что после смерти мы переходим в "нетерминальную область" вне времени — концепцию, напоминающую сюжет фильма "Матрица".

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Смерть — это то, что вызывает страх и вопросы у каждого человека, но Крис Ланган из США, человек с предполагаемым IQ от 190 до 210 (выше, чем у Альберта Эйнштейна), предлагает альтернативное видение этого явления. По его мнению, смерть — это не конец, а всего лишь переход в новую форму существования, встроенную в вычислительную структуру вселенной. Об этом пишет Lad Bible.

Ланган является автором Когнитивно-теоретической модели Вселенной (CTMU) — теории, которая утверждает, что реальность представляет собой самонастраивающийся и самообрабатывающийся язык. В этой системе "смерть" можно рассматривать как смену "синтаксиса" существования или переход из одной формы бытия в другую.

Во время выступления на подкасте Theories of Everything Ланган объяснил, что смерть — это разрыв связи с физическим телом, но не с сознанием.

"Когда вы выходите из этой реальности, вы возвращаетесь к истокам реальности… Вам может быть предоставлено другое тело, которое позволит вам продолжать существовать", — сказал он.

Ланган объяснил, что смерть — это разрыв связи с физическим телом, но не с сознанием Фото: YouTube

Американец сравнивает это с идеей реинкарнации, но в ином измерении, где все воплощения могут происходить одновременно. Ланган предполагает, что после смерти мы попадаем в "нетерминальную область", выходящую за пределы времени. Эта концепция напоминает научно-фантастический сюжет, схожий с фильмом "Матрица", только без "капсул со слизью".

Ланган утверждает, что человек может даже забыть свое прошлое "я", поскольку память теряет значение в новой реальности.

"Зачем цепляться за воспоминания о мире, в котором вы больше не существуете?" — отметил он.

Более того, по мнению Лангана, загробная жизнь — это нечто более сложное, чем традиционные религиозные представления. Он не отрицает существование Бога, но описывает его как нечто идентифицируемое, что проявляется в свойствах вселенной.

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