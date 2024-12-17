Смерть — не кінець: геній з IQ 210 пояснив, що відбувається зі свідомістю після відходу (відео)

Кріс Ланган, володар передбачуваного IQ 190-210, вважає, що після смерті ми переходимо в "нетермінальну область" поза часом — концепцію, що нагадує сюжет фільму "Матриця".

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Смерть — це те, що викликає страх і питання у кожної людини, але Кріс Ланган зі США, людина з передбачуваним IQ від 190 до 210 (вищим, ніж в Альберта Ейнштейна), пропонує альтернативне бачення цього явища. На його думку, смерть — це не кінець, а всього лише перехід у нову форму існування, вбудовану в обчислювальну структуру всесвіту. Про це пише Lad Bible.

Ланган є автором Когнітивно-теоретичної моделі Всесвіту (CTMU) — теорії, яка стверджує, що реальність являє собою мову, яка самоналаштовується і самообробляється. У цій системі "смерть" можна розглядати як зміну "синтаксису" існування або перехід з однієї форми буття в іншу.

Під час виступу на подкасті Theories of Everything Ланган пояснив, що смерть — це розрив зв'язку з фізичним тілом, але не зі свідомістю.

"Коли ви виходите з цієї реальності, ви повертаєтеся до початків реальності... Вам може бути надано інше тіло, яке дасть змогу вам продовжувати існувати", — сказав він.

Ланган пояснив, що смерть — це розрив зв'язку з фізичним тілом, але не зі свідомістю Фото: YouTube

Американець порівнює це з ідеєю реінкарнації, але в іншому вимірі, де всі втілення можуть відбуватися одночасно. Ланган припускає, що після смерті ми потрапляємо в "нетермінальну область", що виходить за межі часу. Ця концепція нагадує науково-фантастичний сюжет, схожий із фільмом "Матриця", тільки без "капсул зі слизом".

Ланган стверджує, що людина може навіть забути своє минуле "я", оскільки пам'ять втрачає значення в новій реальності.

"Навіщо чіплятися за спогади про світ, у якому ви більше не існуєте?" — зазначив він.

Ба більше, на думку Лангана, загробне життя — це щось складніше, ніж традиційні релігійні уявлення. Він не заперечує існування Бога, але описує його як щось ідентифіковане, що проявляється у властивостях всесвіту.

Раніше Фокус писав, що медсестра розповіла про те, що відбувається з тілом після смерті. Джулі МакФадден доглядає за людьми, що помирають і розповідає про моменти, які можуть налякати їхніх родичів.

Також стало відомо, що 23-річна жінка "застрягла" в тілі восьмирічної дівчинки. Захворювання Шони Рей проявилося після того, як у шестимісячному віці в неї виявили пухлину мозку. Хімієтерапія врятувала їй життя, але порушила роботу гіпофіза, що зупинило її ріст.