60-річний Кіану Рівз повернеться до культової ролі

Канадський актор Кіану Рівз зіграє в п'ятій частині "Джона Віка".

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Про це повідомляє Variety з посиланням на медіакорпорацію Lionsgate.

Проєкт возз'єднує його з режисером і продюсером франшизи Чадом Стахелскі та продюсерами Безілом Іваніком і Ерікою Лі. Подробиці сюжету, додаткові актори та терміни виробництва не розголошуються.

П'ята глава, про розробку якої й шлося ще у 2023-му, продовжує серію, що стартувала з "Джона Віка" 2014 року, який зібрав $86,1 млн по всьому світу, але став несподіваним хітом домашніх переглядів. Кожен наступний фільм перевершував попередній за касовими зборами: "Джон Вік: Розділ 2" 2017 року закінчив свій показ зі $174,3 млн, "Джон Вік: Розділ 3 —– Парабелум" 2019 року піднявся до $328,3 млн, а "Джон Вік: Розділ 4" 2023 року став найкасовішим із $440 млн.

"Кіану, Чад, Безіл і Еріка не повернулися б, якби в них не було чогось по-справжньому феноменального та свіжого, щоб сказати цим персонажам і цьому світові/ Дуже важливо правильно викласти цю історію і дати історії Джона правильний наступний крок. Хвилююче зробити перший крок на цьому шляху", — кажуть творці картини.

Кіану Рівз у ролі Джона Віка Фото: Murray Close/Lionsgate

В окремому фільмі Донні Йен, легенда бойових мистецтв, знову зіграє роль сліпого вбивці Кейна з "Джона Віка: Глава 4". Він також стане режисером і виконавчим продюсером картини, виробництво якої розпочнеться в Гонконзі наприкінці цього року. Назви новий проект поки що не отримав.

Меттсон Томлін, сценарист майбутнього "Бетмена 2" і адаптації створеного Рівзом коміксу "BRZRKR", приєднався до написання сценарію.

Хоча логлайн тримається в таємниці, фільм продовжить сюжетну лінію Єна після подій "Джона Віка: Розділ 4", оскільки Кейн був звільнений від своїх зобов'язань перед Вищим столом. Lionsgate описала новий фільм як "стилістично змодельований за унікально розробленими бойовиками, які Єн допоміг зробити знаменитими".

Найкращі сцени франшизи "Джон Вік"

Що стосується анімаційного приквела, Рівз озвучить свого персонажа. Студія попереджає, що історія, розрахована на "більш зрілу аудиторію", перенесе глядача в часі до першого фільму. У ній розповідається про походження Віка. За сюжетом, він виконує Нездійсненне завдання — вбиває всіх своїх суперників за одну ніч — щоб звільнити себе від свого обов'язку перед Вищим столом і заслужити право бути з коханням усього свого життя, Гелен.

Шеннон Тіндл, ветеранка анімації, яка зовсім нещодавно була співавторкою і режисеркою фільму Netflix "Ультрамен: Сходження", стане режисеркою. Ванесса Тейлор, письменниця і продюсерка, відома за "Грою престолів", "Дивергентом" і "Формою води" Гільєрмо Дель Торо, пише сценарій.

Раніше Фокус писав, скільки слів сказав Кіану Рівз у фільмі "Джон Вік: Глава 4".