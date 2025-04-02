60-летний Киану Ривз вернется к культовой роли

Канадский актер Киану Ривз сыграет в пятой части "Джона Уика".

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Об этом сообщает Variety со ссылкой на медиакорпорацию Lionsgate.

Проект воссоединяет его с режиссером и продюсером франшизы Чадом Стахелски и продюсерами Бэзилом Иваником и Эрикой Ли. Подробности сюжета, дополнительные актеры и сроки производства не разглашаются.

Пятая глава, о разработке которой говорилось еще в 2023-м, продолжает серию, стартовавшую с "Джона Уика" 2014 года, который собрал $86,1 млн по всему миру, но стал неожиданным хитом домашних просмотров. Каждый следующий фильм превосходил предыдущий по кассовым сборам: "Джон Уик: Глава 2" 2017 года закончил свой показ со $174,3 млн, "Джон Уик: Глава 3 – Парабеллум" 2019 года поднялся до $328,3 млн, а "Джон Уик: Глава 4" 2023 года стал самым кассовым с $440 млн.

"Киану, Чад, Бэзил и Эрика не вернулись бы, если бы у них не было чего-то по-настоящему феноменального и свежего, чтобы сказать этим персонажам и этому миру/ Очень важно правильно изложить эту историю и дать истории Джона правильный следующий шаг. Волнительно сделать первый шаг на этом пути", – говорят создатели картины.

Киану Ривз в роли Джона Уика Фото: Murray Close/Lionsgate

В отдельном фильме Донни Йен, легенда боевых искусств, снова сыграет роль слепого убийцы Кейна из "Джона Уика: Глава 4". Он также станет режиссером и исполнительным продюсером картины, производство которой начнется в Гонконге в конце этого года. Названия новый проект пока не получил.

Мэттсон Томлин, сценарист предстоящего "Бэтмена 2" и адаптации созданного Ривзом комикса "BRZRKR", присоединился к написанию сценария.

Хотя логлайн держится в тайне, фильм продолжит сюжетную линию Йена после событий "Джона Уика: Глава 4", поскольку Кейн был освобожден от своих обязательств перед Высшим столом. Lionsgate описала новый фильм как "стилистически смоделированный по уникально разработанным боевикам, которые Йен помог сделать знаменитыми".

Лучшие сцены франшизы "Джон Уик"

Что касается анимационного приквела, Ривз озвучит своего персонажа. Студия предупреждает, что история, рассчитанная на "более зрелую аудиторию", перенесет зрителя во времени до первого фильма. В ней рассказывается о происхождении Уика. По сюжету, он выполняет Невыполнимую задачу — убивает всех своих соперников за одну ночь — чтобы освободить себя от своего долга перед Высшим столом и заслужить право быть с любовью всей своей жизни, Хелен.

Шеннон Тиндл, ветеран анимации, которая совсем недавно была соавтором и режиссером фильма Netflix "Ультрамен: Восхождение", станет режиссером. Ванесса Тейлор, писательница и продюсер, известная по "Игре престолов", "Дивергенту" и "Форме воды" Гильермо Дель Торо, пишет сценарий.

Ранее Фокус писал, сколько слов сказал Киану Ривз в фильме "Джон Уик: Глава 4".