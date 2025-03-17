Кім Кардаш'ян шокувала шанувальників відвертими фото зі своїм роботом

Підписники звинуватили Кім у тому, що вона "продалася" Ілону Маску і готова на все, що завгодно, заради грошей.

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44-річна американська світська левиця, багатодітна мати і бізнесвумен Кім Кардаш'ян знялася для Perfect Magazine, примірявши відверті образи, а також показавши світові вкотре свій Tesla Cybertruck і робота Optimus Bot від Tesla, яким вперше похвалилася в листопаді минулого року. Відеоролик і знімки з фотосесії Кім традиційно опублікувала на своїй сторінці в соцмережі, приголомшивши 357 мільйонів підписників градусом кадрів.

Знаменитість позує в спідній білизні та панчохах, спускаючись по сходах, у багажнику автомобіля, а також в обіймах робота. На одному зі знімків вона лежить із ним на пляжі, закинувши на нього ногу. На ній — куртка, чоботи і трусики-стрінги. Вона дивиться в камеру, а рука робота обіймає її.

На іншому фото вона робить селфі з Optimus, а на третьому обіймає його за плечі.

Шанувальники Кардаш'ян відреагували на побачене критичними коментарями.

"Бути дівчиною, яку ти обираєш, коли в тебе є гроші та вплив, це так гидко", "За гроші можна зробити будь-що, вірно?", "Я так спантеличений, чому всі дивуються, що вона це зробила. Вона давно продалася", "Ця жінка ніколи не відмовлялася від долара. Душа продана", "Ніколи більше не куплю Skims. Мене нудить", "Кім би пропагувала Голокост, якби ціна була відповідною", — не приховують свого обурення підписники.

Були й ті, хто звинуватив Кім у популяризації продукції Tesla скандально відомого мільярдера Ілона Маска, нині глави Департаменту ефективності уряду і старшого радника Дональда Трампа.

"Уявіть собі, що ви маєте необмежені ресурси, глобальну платформу і владу впливати на мільйони — тільки щоб використати це для прославляння мільярдера, який активно погіршує життя стількох людей. Це не просто глухота; це усвідомлений вибір відповідати жадібності, експлуатації та перформативній надмірності. При всьому, що відбувається у світі, це те, що ви вважаєте гідним святкування? Ніяково", — написав один із користувачів.

Кім ніяк не прокоментувала хвилю хейту у свій бік.

Робот Optimus Bot вартістю $30 тисяч має зріст 177 см і вагу 73 кг і здатний пересуватися зі швидкістю до 4 км/год. Замість обличчя у робота встановлено дисплей. Tesla Bot може піднімати вантажі вагою до 20 кг і управляється системою штучного інтелекту. Маск представив його в жовтні 2024 року. Кім стала однією з перших знаменитостей, у якої він з'явився.

Раніше Фокус писав, що Кім втратила величезний діамант на весіллі мільярдерів в Індії.