Вместо считать овец: женщина во сне делает онлайн-покупки и влезает в долги (фото)

На ночные покупки женщина уже потратила более 3800 долларов. На следующее утро она получает пакеты с заказами, но не помнит, когда и как все это покупала.

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В Англии 42-летняя женщина страдает от того, что во сне делает онлайн-покупки в интернет-магазинах. Из-за этого она опустошила кредитки и влезла в долги. Об этом рассказывает nypost.com.

Вместо подсчета овец, она добавляет товары в онлайн-корзины для покупок во время поздней ночи. На ночные покупки она уже потратила более 3800 долларов. На следующее утро она получает пакеты с заказами, но не помнит, когда и как все это покупала. Среди заказанного — спички, игрушечные дома, холодильник, стол, конфеты, солонки и перечницы, банки с краской и книжки.

Из-за неконтролируемого ночного шопинга женщина вынуждена была обратиться к врачу, который обнаружил у нее редкое расстройство сна под названием парасомния.

"Это очень расстраивает и разочаровывает, ложась спать с мыслью: "Я не знаю, к чему приведет эта ночь", — рассказала она.

Медики отмечают, что человек с парасомниями может показаться бодрым, ходит или разговаривает, ест или выполняет другие подобные действия, но не осознает этого, поскольку мозг лишь частично проснулся.

Найпс продолжает бороться с расстройством сна, надевая устройство постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), чтобы держать дыхательные пути открытыми ночью. Также она начала прятать телефон и планшет, чтобы избежать нежелательных покупок во сне.

Напомним, что у Владимира Дантеса неизвестные похитили более 60 тыс грн и пустили их на покупки в Барселоне. Чтобы вернуть свои деньги, музыканту пришлось обратиться в банк и в суд.