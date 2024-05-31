Замість рахувати овець: жінка уві сні робить онлайн-покупки і влазить в борги (фото)

На нічні покупки жінка вже витратила понад 3800 доларів. Наступного ранку вона отримує пакети із замовленнями, але не пам'ятає, коли і як все це купувала.

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В Англії 42-річна жінка страждає від того, що уві сні робить онлайн-покупки в інтернет-магазинах. Через це вона спустошила кредитки і влізла в борги. Про це розповідає nypost.com.

Замість підрахунку овець, вона додає товари в онлайн-кошики для покупок під час пізньої ночі. На нічні покупки вона вже витратила понад 3800 доларів. Наступного ранку вона отримує пакети із замовленнями, але не пам'ятає, коли і як все це купувала. Серед замовленого — сірники, іграшкові будинки, холодильник, стіл, цукерки, сільнички та перечниці, банки з фарбою і книжки.

Через неконтрольований нічний шопінг жінка змушена була звернутися до лікаря, який виявив у неї рідкісний розлад сну під назвою парасомнія.

"Це дуже засмучує і розчаровує, лягаючи спати з думкою: "Я не знаю, до чого приведе ця ніч", — розповіла вона.

Медики зазначають, що людина з парасомніями може здатися пильною, ходить або розмовляє, їсть або виконує інші подібні дії, але не усвідомлює цього, оскільки мозок лише частково прокинувся.

Найпс продовжує боротися з розладом сну, одягаючи пристрій постійного позитивного тиску в дихальних шляхах (CPAP), щоб тримати дихальні шляхи відкритими вночі. Також вона почала ховати телефон та планшет, щоб уникнути небажаних покупок уві сні.

Нагадаємо, що у Володимира Дантеса невідомі викрали понад 60 тис. грн і пустили їх на покупки в Барселоні. Щоб повернути свої гроші, музиканту довелося звернутися в банк і до суду.