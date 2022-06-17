Джулия Фокс вышла в свет в "голом" платье-сетке (фото)
После расставания с известным рэпером девушка стала звездой фэшн-индустрии.
32-летняя итало-американская актриса Джулия Фокс вышла в свет в очередном провокативном и откровенном образе. Девушка примеряла черное "голое" платье-сетку. Об этом пишет Daily Mail.
Бывшая девушка Канье Уэста посетила вечеринку UPORN в Нью-Йорке после показа Circle Jerk. На публику актриса вышла в откровенном образе, не скрывавшем ее нижнего кожаного белья. Джулия продемонстрировала черное платье-сетку с многочисленными разрезами.
На ногах знаменитости были высокие ботфорты. В качестве аксессуаров к провокативному аутфиту Фокс выбрала кожаные перчатки и черный клатч. Прическа девушки была в стиле "мокрых волос", а на лице был особый макияж — актриса осветлила свои брови, подчеркнула глаза стрелками и нарисовала губы оранжевой помадой.
Джулия Фокс встречалась с американским рэпером Канье Уэстом несколько месяцев в начале 2022. Однако роман пары стал ярким, но коротким. Они объявили о своем расставании, однако Джулии оно, судя по всему, пошло на пользу. Актриса и режиссер сменила амплуа и пробует себя в роли fashion-инфлюэнсера. Фокс приглашают на модные показы и официальные мероприятия, где она всегда выделяется своими провокационными нарядами.
Недавно 32-летняя Джулия Фокс вышла в свет в платье без нижнего белья.
Также Фокус писал о наиболее откровенном образе Джулии Фокс. Актриса вышла за продуктами в одном нижнем белье.