Джулия Фокс вышла в свет в "голом" платье-сетке (фото)

После расставания с известным рэпером девушка стала звездой фэшн-индустрии.

32-летняя итало-американская актриса Джулия Фокс вышла в свет в очередном провокативном и откровенном образе. Девушка примеряла черное "голое" платье-сетку. Об этом пишет Daily Mail.

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Бывшая девушка Канье Уэста посетила вечеринку UPORN в Нью-Йорке после показа Circle Jerk. На публику актриса вышла в откровенном образе, не скрывавшем ее нижнего кожаного белья. Джулия продемонстрировала черное платье-сетку с многочисленными разрезами.

На ногах знаменитости были высокие ботфорты. В качестве аксессуаров к провокативному аутфиту Фокс выбрала кожаные перчатки и черный клатч. Прическа девушки была в стиле "мокрых волос", а на лице был особый макияж — актриса осветлила свои брови, подчеркнула глаза стрелками и нарисовала губы оранжевой помадой.

[ + – ] Джулия Фокс в Нью-Йорке

Джулия Фокс встречалась с американским рэпером Канье Уэстом несколько месяцев в начале 2022. Однако роман пары стал ярким, но коротким. Они объявили о своем расставании, однако Джулии оно, судя по всему, пошло на пользу. Актриса и режиссер сменила амплуа и пробует себя в роли fashion-инфлюэнсера. Фокс приглашают на модные показы и официальные мероприятия, где она всегда выделяется своими провокационными нарядами.

[ + – ] Наряды Джулии Фокс, обсуждавшиеся в Сети

Недавно 32-летняя Джулия Фокс вышла в свет в платье без нижнего белья.

Также Фокус писал о наиболее откровенном образе Джулии Фокс. Актриса вышла за продуктами в одном нижнем белье.