49-річна Шарліз Терон зареєструвалася в додатку для знайомств (фото)

Шарліз Терон сподівається влаштувати особисте життя. Акторка зараз самотня, вона шукає чоловіка в соцмережах.

Американська акторка Шарліз Терон після розставання з бойфрендом-моделлю Алексом Димитрієвичем зареєструвалася в застосунку для знайомств зі знаменитостями Raya, повідомляє The Sun.

49-річну володарку премії "Оскар" уперше запідозрили у стосунках із красенем у травні минулого року, але тепер кажуть, що їхні шляхи розійшлися, і Шарліз шукає нове кохання. За даними журналістів, зірка "Форсажу" опублікувала у своєму профілі низку знімків. У додатку вона приховує своє справжнє ім'я і використовує тільки псевдонім "С". Однак акторка пов'язала акаунт зі своєю офіційною сторінкою в Instagram, на яку підписані 7,7 мільйонів її фанатів. Серед інших знаменитостей, які, за чутками, користувалися послугами додатка в минулому, були Ченнінг Татум, Кара Делевінь, Гаррі Стайлс і Шерон Стоун.

Шарліз Терон Фото: Getty

Відомо, що Терон раніше була в романтичних стосунках з іншим володарем премії "Оскар" Шоном Пенном протягом двох років, вони розлучилися 2015 року. Вона також крутила роман з актором Крейгом Бірко, співаком із фільму "Сліпе третє око" Стівеном Дженкінсом, актором Стюартом Таунсендом і моделлю Габріелем Обрі. З травня 2023 року голлівудська зірка зустрічалася з Алексом Димитрієвичем. Колишній коханий акторки в минулому працював моделлю для таких брендів, як Malbon Golf, AG Green Label, The Elder Statesman і Combo Boxing. Зараз Шарліз вільна, вона розірвала стосунки з манекенником і знову шукає кохання. Крім того, зірка "Безсмертної гвардії" є матір'ю двох прийомних доньок: 12-річної Джексон та 9-річної Августи.

Раніше, 26 липня, Фокус писав про те, що Шарліз Терон у сукні зі шлейфом відвідала вечірку перед Олімпіадою в Парижі.