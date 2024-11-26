49-летняя Шарлиз Терон зарегистрировалась в приложении для знакомств (фото)

Шарлиз Терон надеется устроить личную жизнь. Актриса сейчас одинока, она ищет мужчину в соцсетях.

Американская актриса Шарлиз Терон после расставания с бойфрендом-моделью Алексом Димитриевичем зарегистрировалась в приложении для знакомств со знаменитостями Raya, сообщает The Sun.

49-летнюю обладательницу премии "Оскар" впервые заподозрили в отношениях с красавчиком в мае прошлого года, но теперь говорят, что их пути разошлись, и Шарлиз ищет новую любовь. По данным журналистов, звезда "Форсажа" опубликовала в своем профиле ряд снимков. В приложении она скрывает свое настоящее имя и использует только псевдоним "С". Однако актриса связала аккаунт со своей официальной страницей в Instagram, на которую подписаны 7,7 миллионов ее ​​фанатов. Среди других знаменитостей, которые, по слухам, пользовались услугами приложения в прошлом, были Ченнинг Татум, Кара Делевинь, Гарри Стайлс и Шэрон Стоун.

Шарлиз Терон Фото: Getty

Известно, что Терон ранее была в романтических отношениях с другим обладателем премии "Оскар" Шоном Пенном в течение двух лет, они расстались в 2015 году. Она также крутила роман с актером Крейгом Бирко, певцом из фильма "Слепой третий глаз" Стивеном Дженкинсом, актером Стюартом Таунсендом и моделью Габриэлем Обри. С мая 2023 года голливудская звезда встречалась с Алексом Димитриевичем. Бывший возлюбленный актрисы в прошлом работал моделью для таких брендов, как Malbon Golf, AG Green Label, The Elder Statesman и Combo Boxing. Сейчас Шарлиз свободна, она разорвала отношения с манекенщиком и снова ищет любовь. Кроме того, звезда "Бессмертной гврдии" является матерью двух приемных дочерей: 12-летней Джексон и 9-летней Августы.

Ранее, 26 июля, Фокус писал о том, что Шарлиз Терон в платье со шлейфом посетила вечеринку перед Олимпиадой в Париже.