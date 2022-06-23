Джулия Фокс продемонстрировала самый откровенный топ (фото)

После романа с Канье Уэстом актриса все чаще обращает на себя внимание как fashion-персона.

Американская актриса и режиссер Джулия Фокс вышла в свет в очередном откровенном наряде. Об этом пишет Page Six.

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Бывшая девушка Канье Уэста продемонстрировала самый откровенный топ с длинными рукавами и едва прикрытой грудью. На ногах Джулии были такого же темно-василькового оттенка брюки с акцентным верхом.

Больше всего внимания заслуживает макияж Джулии Фокс с акцентом на глаза, выделенные черными стрелками. Свои брови актриса осветила, повторив тренд последнего времени. Ведь даже модель Кендалл Дженнер пришла на ежегодный балл Института костюма Met Gala 2022 "без бровей".

[ + – ] Очередной провокативный образ Джулии Фокс

Свои рыжеватые волосы режиссер распустила. А в руках у Джулии была черная сумочка.

Джулия Фокс стала широко популярной после романа с американским рэпером Канье Уэстом. Их отношения были яркими, но недолгими. После расставания с музыкантом Джулия стала привлекать к себе еще большее внимание и диктовать новую моду своими откровенными нарядами.

Режиссер постоянно выходит на публику в эпатажных образах, а недавно сходила за продуктами в одном нижнем белье.

Напомним, Джулия Фокс украсила обложку чехословацкого Vogue в необычном для эпатажной личности стиле.

Также Фокус писал о другом провокационном и откровенном образе Джулии Фокс. Актриса вышла в свет в "голом" платье-сетке.