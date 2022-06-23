Джулия Фокс продемонстрировала самый откровенный топ (фото)
После романа с Канье Уэстом актриса все чаще обращает на себя внимание как fashion-персона.
Американская актриса и режиссер Джулия Фокс вышла в свет в очередном откровенном наряде. Об этом пишет Page Six.
Бывшая девушка Канье Уэста продемонстрировала самый откровенный топ с длинными рукавами и едва прикрытой грудью. На ногах Джулии были такого же темно-василькового оттенка брюки с акцентным верхом.
Больше всего внимания заслуживает макияж Джулии Фокс с акцентом на глаза, выделенные черными стрелками. Свои брови актриса осветила, повторив тренд последнего времени. Ведь даже модель Кендалл Дженнер пришла на ежегодный балл Института костюма Met Gala 2022 "без бровей".
Свои рыжеватые волосы режиссер распустила. А в руках у Джулии была черная сумочка.
Джулия Фокс стала широко популярной после романа с американским рэпером Канье Уэстом. Их отношения были яркими, но недолгими. После расставания с музыкантом Джулия стала привлекать к себе еще большее внимание и диктовать новую моду своими откровенными нарядами.
Режиссер постоянно выходит на публику в эпатажных образах, а недавно сходила за продуктами в одном нижнем белье.
Напомним, Джулия Фокс украсила обложку чехословацкого Vogue в необычном для эпатажной личности стиле.
Также Фокус писал о другом провокационном и откровенном образе Джулии Фокс. Актриса вышла в свет в "голом" платье-сетке.