Женщина-кентавр. Джулия Фокс примерила лошадиные ноги (фото)
Бывшая девушка Канье Уэста пошла еще дальше в своей фантазии по поводу новых эпатажных образов.
32-летняя итало-американская актриса Джулия Фокс снова эпатировала публику. Снимком в свежем провокативном образе знаменитость поделилась в своем Instagram с более чем миллионом подписчиков.
Американская звезда выбрала довольно необычный реквизит и элемент лука для новой съемки — она надела на себя дополнительные ноги, только не человеческие, а лошадиные, обутые в высокие черные сапоги. Таким образом, бывшая девушка Канье Уэста стала на один вечер женщиной-кентавром.
Кроме животного элемента, на Джулии Фокс был откровенный лиф и черные брюки с экстремально низкой посадкой.
В качестве аксессуаров для лука она выбрала черную миниатюрную сумочку и солнцезащитные очки.
Подписчики Джулии засыпали ее одобрительными комментариями и комплиментами.
"Боже, я люблю тебя, Джулия", "это гениально", "стилисты Голливуда должны брать у тебя уроки", — пишут фолловеры актрисы.
Впрочем, далеко не всем новый "лошадиный аутфит" пришелся по вкусу.
"Стоп…", "я надеюсь, это сатира", "ты сумасшедшая", — комментируют новый образ подписчики Фокс.
Напомним, Джулия Фокс подожгла одежду на себе ради фотосессии на небоскребе в Нью-Йорке.
Также Фокус писал об экстремально короткой юбке, которую накануне продемонстрировала 32-летняя Джулия Фокс.