Женщина-кентавр. Джулия Фокс примерила лошадиные ноги (фото)

Бывшая девушка Канье Уэста пошла еще дальше в своей фантазии по поводу новых эпатажных образов.

32-летняя итало-американская актриса Джулия Фокс снова эпатировала публику. Снимком в свежем провокативном образе знаменитость поделилась в своем Instagram с более чем миллионом подписчиков.

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Американская звезда выбрала довольно необычный реквизит и элемент лука для новой съемки — она надела на себя дополнительные ноги, только не человеческие, а лошадиные, обутые в высокие черные сапоги. Таким образом, бывшая девушка Канье Уэста стала на один вечер женщиной-кентавром.

Кроме животного элемента, на Джулии Фокс был откровенный лиф и черные брюки с экстремально низкой посадкой.

В качестве аксессуаров для лука она выбрала черную миниатюрную сумочку и солнцезащитные очки.

[ + – ] Новый провокативный образ Джулии Фокс

Подписчики Джулии засыпали ее одобрительными комментариями и комплиментами.

"Боже, я люблю тебя, Джулия", "это гениально", "стилисты Голливуда должны брать у тебя уроки", — пишут фолловеры актрисы.

Впрочем, далеко не всем новый "лошадиный аутфит" пришелся по вкусу.

"Стоп…", "я надеюсь, это сатира", "ты сумасшедшая", — комментируют новый образ подписчики Фокс.

Напомним, Джулия Фокс подожгла одежду на себе ради фотосессии на небоскребе в Нью-Йорке.

Также Фокус писал об экстремально короткой юбке, которую накануне продемонстрировала 32-летняя Джулия Фокс.