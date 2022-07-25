Джулия Фокс подожгла на себе одежду (видео)

Королева эпатажа еще раз подтверждает свое звание.

32-летняя итало-американская актриса Джулия Фокс позировала фотографу в латексном боди и горящем плаще. Кадрами съемки знаменитость поделилась на своей Instagram-странице.

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Бывшая возлюбленная американского рэпера Канье Уэста выбралась на крышу одного из небоскребов Нью-Йорка и подожгла свою одежду в прямом смысле этого слова. Джулия примеряла черное латексное боди, высокие сапоги и длинные перчатки. Однако изюминкой образа стал пылающий плащ, который горел во время фотосессии под небом.

Как известно, стилистом верхней одежды стал Сэм Мейсер, известный своей особой любовью к огню.

[ + – ] Джулия Фокс на небоскребе в Нью-Йорке.

"Мой сын был зачат на этой крыше 🤫 в любом случае это потрясающее пиропальто создано @samxmacer 🔥🔥🔥 📹 @bendraghi, стилизованно @brianaandalore", — подписала видео Джулия Фокс.

После романа и расставания с американским рэпером Канье Уэстом Джулия Фокс стала приковывать к себе еще большее внимание. Актриса начала заявлять о себе как fashion-персона. Фокс каждый раз демонстрирует провокационные и откровенные образы, участвует в неделях моды и украшает обложки влиятельных глянцев.

[ + – ] Джулия Фокс

Напомним, 32-летняя Джулия Фокс вышла в свет в экстремально короткой юбке.

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