Джулія Фокс підпалила одяг на собі (відео)

Королева епатажу вкотре підтверджує своє звання.

32-річна італо-американська акторка Джулія Фокс позувала фотографу в латексному боді та підпаленому плащі. Відео зйомки знаменитість поділилася на своїй Instagram-сторінці.

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Колишня кохана американського репера Каньє Веста вибралася на дах одного з хмарочосів Нью-Йорка і підпалила свій одяг у прямому сенсі цього слова. Джулія приміряла чорне латексне боді, високі чоботи та довгі рукавички. Проте родзинкою образу став підпалений плащ, який горів протягом фотосесії під небом.

Як відомо, стилістом верхнього одягу став Сем Мейсер, який відомий своєю особливою любов'ю до вогню.

[ + – ] Джулія Фокс на хмарочосі в Нью-Йорку

"Мій син був зачатий на цьому даху 🤫 в будь-якому випадку це приголомшливе піропальто створено @samxmacer 🔥🔥🔥 📹 @bendraghi, стилізовано @brianaandalore", — підписала відео Джулія Фокс.

Після роману та розставання з американським репером Каньє Вестом Джулія Фокс почала приковувати до себе ще більше уваги. Акторка почала заявляти про себе як fashion-персона. Фокс щоразу демонструє провокативні та відверті образи, бере участь в тижнях моди та прикрашає обкладинки впливових глянців.

[ + – ] Джулія Фокс

Нагадаємо, 32-річна Джулія Фокс вийшла у світ в екстремально короткій спідниці.

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